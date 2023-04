Meteo 7 giorni: tra un ponte e l'altro ci passa l'anticiclone africano!

Potrebbe sembrare uno scherzo del destino, ma a quanto pare entrambi i prossimi ponti festivi potrebbero ricevere la visita del maltempo. Sia il ponte del 25 Aprile, sia quello del 1° Maggio, potrebbero costringerci a metter mano all'ombrello.

Al momento splende il Sole su gran parte d'Italia, ma il tempo peggiorerà nettamente tra poche ore, in particolare dalla notte di lunedì per l'arrivo di una perturbazione nord-atlantica (discussa in questo articolo).

Altri rovesci e temporali sparsi potranno farci compagnia anche il 25 Aprile, specie nel pomeriggio, dopodiché sarà la volta dell'anticiclone africano. Sarà un anticiclone molto esteso ma il suo cuore più caldo resterà confinato sull'Africa nord-occidentale e la Spagna, esattamente dove ci saranno le temperature più alte. In Italia avremo tempo nettamente più stabile tra 27 e 28 Aprile, con temperature in deciso incremento da nord a sud. In particolare sulle isole maggiori potremo sfiorare i 27-28°C.

Ma come avrete capito sarà un anticiclone molto blando e di breve durata! Nel prossimo week-end, che corrisponderebbe al ponte del 1° Maggio, aumentano le probabilità sull'arrivo di un'altra perturbazione nord-atlantica ricca di temporali. Dapprima il nord e successivamente centro e sud potrebbero rivedere piogge, rovesci e tuoni. Ve ne abbiamo parlato in modo più approfondito in questo articolo.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Lunedì 24 Aprile: netto peggioramento su tutto il nord con temporali diffusi. Fronte temporalesco in movimento verso il centro nel corso della mattina ed entro pomeriggio su Campania, Puglia centro-settentrionale, Basilicata. Più ai margini Calabria e isole maggiori.

Martedì 25 Aprile: altro fronte in transito, possibili rovesci e temporali sparsi al Nordest e lungo le regioni centrali/adriatiche. Più stabile all'estremo sud e isole maggiori.

Mercoledì 26 Aprile: ultimi fenomeni al sud e sul medio-basso Adriatico, con tendenza al miglioramento. Stabile al nord.

Giovedì 27 Aprile: anticiclone africano in rinforzo su tutta Italia, temperature in aumento e tempo stabile.

Venerdì 28 Aprile: stabile su tutta Italia, anticiclone africano in rinforzo e clima molto mite, a tratti caldo.

Sabato 29 Aprile: stabile su centro e sud con temperature stazionarie, fino a 24-26°C. Al nord possibile nuovo peggioramento ad opera di un fronte nord-atlantico (da confermare).

Domenica 30 Aprile: maltempo al Nordest e regioni centrali, in estensione al sud entro sera. Ondata di maltempo da confermare.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località