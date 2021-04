Meteo 7 giorni: tra sole e pioggia, le temperature saliranno con fatica

Un aprile decisamente freddo, che non ne vuole sapere di uscire dal giogo delle correnti orientali. L'alta pressione proverà a ricucire lo strappo che si è creato nel Mediterraneo entro martedì 20 aprile, ma il suo tentativo potrebbe non andare a buon fine e dunque invece di giornate stabili e soleggiate potremmo trovarci in compagnia di nuove situazioni instabili.



Perchè ciò che si evince osservando le mappe a medio termine è l'assoluta incapacità dell'anticiclone di posizionarsi al centro del Mediterraneo; è anche vero che faticano a farsi strada verso di noi le classiche perturbazioni atlantiche. In pratica l'ovest è in crisi e comanda quasi sempre l'est, fatto davvero inusuale per gli ultimi 8 anni.

L'incertezza viene fotografata dalla media degli scenari del modello americano in questa mappa prevista per martedì 20 aprile:

L'idea è che la situazione sia ancora tutta in divenire e che nel volgere di poche emissioni possa risultare stravolta, vi forniamo comunque le indicazioni migliori seguendo ciò che i modelli ad area limitata evidenziano per il tempo dei prossimi 7 giorni. Vi mostriamo peraltro la carta del momento più instabile del week-end, atteso per il pomeriggio di domenica 18 aprile:

IL TEMPO in SINTESI sino a GIOVEDI 22 aprile:

venerdì 16 aprile: nubi e piogge su Sardegna meridionale, Sicilia, anche temporalesche in mare aperto. Nubi residue anche sul Piemonte occidentale con locali piovaschi e qualche fiocco di neve oltre i 700m, migliora altrove. Temperature massime in aumento.



sabato 17 aprile: al nord prevalenza di schiarite, al centro nubi sparse con locali piovaschi sulle zone interne e montuose durante le ore pomeridiane. al sud molte nubi con piogge sparse e rovesci, migliora sulla Sicilia e sulla Calabria con il passare delle ore. Temperature in lieve ulteriore aumento.

domenica 18 aprile: instabile su tutte le zone interne e montuose con rovesci sparsi nelle ore pomeridiane, schiarite al nord, salvo addensamenti sulla Romagna. Clima fresco ma più gradevole rispetto ai giorni precedenti.

lunedì 19 aprile: ancora tempo instabile al sud e sul medio Adriatico con piogge sparse e qualche rovescio, più sole sulle rimanenti regioni, specie al nord-ovest. Temperature senza grandi variazioni.



martedì 20 e mercoledì 21 aprile: situazione molto incerta, non si esclude un nuovo moderato peggioramento con piogge a partire dai versanti occidentali. Lieve calo termico nei valori massimi.

giovedì 22 aprile: temporaneo miglioramento, ma tutto da acclarare.

