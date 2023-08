Meteo 7 giorni: tra i due litiganti potrebbe godere l'Estate settembrina

Il caldo sub-tropicale sembra davvero un ricordo: le temperature al momento sono gradevoli da nord a sud e così sarà per almeno un altro paio di giorni. Da domenica il caldo tornerà ad intensificarsi, complice un rinforzo dell'anticiclone verso il Mediterraneo, ma il caldo estremo non sarà di casa.

Nel corso della prossima settimana i dubbi permangono, ma già negli ultimi aggiornamenti è stata trovata la quadra tra i principali centri di calcolo. Il caldo esagerato, quello opprimente sia di giorno che di notte, potrebbe non raggiungere l'Italia e peferire altri lidi, come la Francia (ve ne abbiamo parlato in questo articolo).

In Italia invece si faranno sentire gli effetti marginali di un nucleo fresco in discesa dall'Est Europa e diretto su Grecia e basso Mediterraneo. Questa massa d'aria fresca in retrogressione potrebbe portare un calo delle temperature sul basso Adritico e al sud, mentre sul resto d'Italia avremo clima più caldo ma non eccessivo. Le temperature più alte al momento sono previste proprio al nord e sul lato tirrenico, dove ci aspettiamo punte di 32-33°C di giorno tra 4 e 6 Settembre.

Dunque tra le due principali figure bariche (l'anticiclone africano e l'aria fresca dell'est) potrebbe venir fuori l'estate settembrina sull'Italia, con temperature non eccessivamente alte.

Analizziamo nel dettaglio cosa ci attende giorno per giorno:

Venerdì 1 Settembre: avvio del nuovo mese con tempo stabile e anticiclone in rinforzo, ma senza caldo eccessivo.

Sabato 2 Settembre: generalmente stabile su quasi tutta Italia, temperature in aumento al centro e al sud, ma senza eccessi. Locali temporali al Nordovest.

Domenica 3 Settembre: stabile su gran parte d'Italia e caldo nella norma di giorno, molto fresco di notte. Temperature in aumento al sud.

Lunedì 4 Settembre: discesa d'aria fresca dai Balcani verso sud e lato adriatico. Calo termico in vista sul Meridione! Più caldo al nord e tempo stabile.

Martedì 5 Settembre: caldo in intensificazione al nord ma non estremo. Clima gradevole al sud e sul lato adriatico, con venti tesi.

Mercoledì 6 Settembre: caldo gradevole al sud, tempo stabile ovunque.

Giovedì 7 Settembre: generalmente stabile su tutta Italia, temperature non molto lontane dalle medie del periodo.

