Meteo 7 giorni: tra FREDDO, piogge e NEVICATE a bassa quota

Freddo, pioggia e neve ci faranno compagnia ancora a lungo in questo primo mese della primavera meteorologica. La natura andrà a compensare l'anomalo inverno vissuto, specie tra gennaio e inizio febbraio, con una serie di perturbazioni atlantiche ed varie sferzate molto fredde di natura artico-continentale.

La prima incursione fredda l'abbiamo vissuta all'esordio di marzo, ma ora all'orizzonte spuntano almeno altre due forti ondate di freddo e maltempo, tutte con obiettivo il centro ed il sud. Il nord resterà ai margini del maltempo per gran parte della settimana, eccetto qualche rapido passaggio piovoso (o nevoso per le colline).

Il primo peggioramento è atteso tra venerdì e domenica e coinvolgerà in modo diretto le regioni del sud, marginalmente quelle del centro e quasi per niente il nord.

Una depressione atlantica si muoverà sul basso Mediterraneo venendo alimentata dall'aria fredda balcanica: ci aspettiamo piogge diffuse sul meridione, con neve fino in alta collina. Il clima sarà freddo ovunque.

Un altro importante peggioramento potrebbe realizzarsi nei primi giorni della prossima settimana, quando un fiume d'aria gelida continentale potrebbe lambire l'Italia portando un forte calo termico e precipitazioni nevose a quote bassissime.

Su quest'ultima, tuttavia, ci sono ancora tante incertezze su cui ci ritorneremo nei prossimi aggiornamenti.

Ma andiamo con ordine e vediamo cosa ci aspetta nei prossimi 7 giorni:

Giovedì 3 marzo: stabile su quasi tutta Italia, nubi in aumento dalla sera e isolate piogge sulle isole maggiori. Temperature stazionarie.

Venerdì 4 marzo: tempo in netto peggioramento sulle regioni centrali, qualche pioggia in arrivo anche in Puglia. Più stabile al nord sebbene qualche pioggia sparsa potrebbe manifestarsi nella prima parte di giornata. Neve in Appennino fino in alta collina. Temperature stazionarie o in leggero aumento.

Sabato 5 marzo: maltempo diffuso al centro e al sud, isolati fenomeni anche al nord. Nevicate abbondanti in Appennino.

Domenica 6 marzo: perturbato al centro e al sud, neve in Appennino. Rischio temporali intensi al Meridione. Temperature in calo.

Lunedì 7 marzo: momentaneo miglioramento del tempo ma clima freddo ovunque.

Martedì 8 marzo: possibile nuova ondata di freddo intenso dai Balcani. Nuove nevicate a quote basse.

Mercoledì 9 marzo: possibile intensa ondata di freddo dai Balcani, con neve a bassissima quota sul lato adriatico e al sud. Secco e freddo al nord.

Cosa ci attende a 15 giorni? Leggi qui >>>

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località