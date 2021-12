Meteo 7 giorni: tra FREDDO e VENTO, dov'Ã¨ la NEVE?

In un futuro meteorologico ricco di incertezze, soprattutto per quel che riguarda il tempo che farà a Natale e nei giorni successivi (leggi l'approfondimento), possiamo inquadrare quelli che saranno paletti fondamentali del tempo dei prossimi sette giorni.

Sole, freddo e vento: saranno questi i protagonisti principali del tempo in Italia almeno fino a metà della prossima settimana.

L'alta pressione delle Azzorre resterà immobilizzata sull'Europa occidentale per almeno un'altra settimana, riuscendo a bloccare ogni sortita offensiva di origine atlantica. Tuttavia, essendo l'anticiclone troppo addossato all'Italia, impedirà l'arrivo di perturbazioni di rilievo anche da est. Insomma quel che è certo è che l'Italia vivrà un periodo (almeno fino al 23 dicembre) molto avaro di precipitazioni.

Le regioni più ai margini saranno quelle del nord, dove non si prevede alcun tipo di fenomeno nel periodo in esame. Al centro e al sud avremo invece qualche nota instabile, legata ad almeno due fronti freddi che arriveranno nei prossimi giorni, entrambi dai Balcani.

Il primo guasto (anticipato ieri in questo articolo) è atteso tra sabato e domenica e sarà responsabile di piovaschi sparsi e fiocchi di neve in collina su Abruzzo meridionale, Molise, Puglia, Basilicata e Calabria. Parliamo di fenomeni molto irregolari e di breve durata, che potranno favorire qualche blando accumulo nevoso solo in montagna.

Il tutto sarà accompagnato da un calo sensibile delle temperature e venti forti di grecale. Di seguito la probabilità di neve nella giornata di sabato, relegata perlopiù all'Appennino meridionale:

Dopo un breve miglioramento tra domenica sera e lunedì mattina ci sarà un altro peggioramento ad opera di un altro fronte freddo in arrivo dai Balcani. Tra lunedì pomeriggio e martedì avremo qualche fenomeno sul versante adriatico, al sud e lungo l'Appennino, poi i fenomeni tenderanno a transitare anche sul Tirreno.

Ma anche in questo caso parliamo di piogge molto sparse, deboli e isolati (fiocchi di neve sparsi in collina). I venti saranno ancora moderati o forti nordorientali su tutto il centro ed il sud.

Le carte in tavola potrebbero cambiare attorno al giorno di Natale, ma l'incertezza a tal proposito è ancora elevata.

Ma andiamo con ordine e vediamo cosa ci aspetta nei prossimi 7 giorni:

Venerdì 17 dicembre: alta pressione su tutta Italia. Nebbie in pianura Padana e locali episodi di neve legata all'inquinanti. Nubi sul lato adriatico e al sud. Temperature stazionarie.

Sabato 18 dicembre: blanda irruzione fredda in arrivo dai Balcani verso le regioni adriatiche e il sud. Nubi in aumento e possibili piogge sparse su Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Fiocchi fino a 600-700 metri. Venti in rinforzo di grecale. Stabile al nord e medio-alto Tirreno.Temperature in netto calo.

Domenica 19 dicembre: residui fenomeni all'estremo sud, in rapida attenuazione. Stabile al nord. Grecale sostenuto al sud e basso Adriatico. Temperature in calo.

Lunedì 20 dicembre: stabile nella prima parte della giornata, nuovo blando peggioramento dal pomeriggio per aria fredda in arrivo dai Balcani. Fenomeni sparsi sul lato adriatico e al sud, con fiocchi di neve in collina. Stabile al nord. Temperature stazionarie.

Martedì 21 dicembre: esordio dell'inverno astronomico col freddo da nord a sud ma con fenomeni quasi inesistenti eccetto qualche piovasco residuo sul Tirreno. Venti sostenuti di grecale al centro e al sud. Temperature in calo.

Di seguito le poche precipitazioni previste nei prossimi 7 giorni, concentrate perlopiù al centro e al sud, mentre il nord vivrà un periodo totalmente primo di precipitazioni.

Mercoledì 22 dicembre: stabile ma freddo su tutta Italia, ma nubi in costante aumento da nord a sud. Temperature stazionarie.

Giovedì 23 dicembre: possibile graduale cedimento dell'alta pressione per l'arrivo di instabilità da ovest. Nubi in aumento ovunque e piogge sparse sul lato tirrenico (da confermare).

