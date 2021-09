Meteo 7 giorni: tra anticiclone africano e temporali, ecco dove e quando...

Non abbiate troppa fretta di congedare l'estate, con lei se ne vanno anche tutte le difese naturali contro una potenziale nuova offensiva del covid, ma è anche tempo di autunno e in questa stagione deve piovere, altrimenti la siccità ci potrà colpire in modo altrettanto grave.



Naturalmente se la pioggia cade tutta insieme si passa da un'emergenza all'altra, ma non possiamo nemmeno chiedere al tempo di dispensare la pioggia con il timer e gli irrigatori, lui fa quello che vuole e il mare caldo favorisce episodi piovosi anche rilevanti quando arriva l'aria instabile; siccome lo sappiamo o dovremmo saperlo, forse è il caso di essere più prudenti durante le fasi di maltempo. Ma arriverà questa benedetta pioggia?



Secondo qualche modello (non tutti per la verità) in settimana alcuni temporali potrebbero farsi strada al nord e poi anche su buona parte del centro, presentandosi anche particolarmente intensi. (Attendibilità 65%)



Questo perché da ovest dovrebbe riuscire a penetrare aria più fresca ed instabile nella seconda parte della settimana, pronta a venire a contatto con quella calda in risalita dal nord Africa e a determinare questi episodi temporaleschi che mercoledì dovrebbero colpire essenzialmente le Alpi e alcune aree limitate della Valpadana, giovedì anche la Liguria, gran parte del nord e la Toscana, venerdì il nord-est e quasi tutto il centro.



Nel fine settimana le temperature dovrebbero calare di qualche grado ovunque e l'instabilità, pur a macchia di leopardo, presentarsi ancora nelle zone interne e nelle ore pomeridiane e serali, specie del nord e del centro ma probabilmente anche al sud, l'ultima zona destinata a liberarsi del caldo estivo.



Qui vediamo alcune mappe che descrivono l'accentuazione dell'instabilità, con i momenti culminanti previsti tra mercoledì pomeriggio, giovedì sera e venerdì mattina, notate la sequenza (in marrone gli accumuli più rilevanti):



SINTESI PREVISIONALE sino a lunedì 20 settembre:

martedì 14 settembre: passaggi nuvolosi medio alti alternati a schiarite, annuvolamenti più compatti al nord-ovest ma con fenomeni modesti e marginali, se non del tutto assenti. Clima caldo, specie al centro, al sud e sulle Isole Maggiori.



mercoledì 15 settembre: al nord nuvolosità irregolare con qualche rovescio possibile su Lombardia e Liguria centrale, oltre che sul comparto alpino, per il resto prevalenza di sole e clima caldo con punte di 32°C.



giovedì 16 settembre: tempo instabile al nord e sulla Toscana con rischio di rovesci o temporali lungo la fascia alpina, prealpina, la fascia pedemontana, specie lombarda, veneta, friulana, ma anche sulla Liguria centro orientale, tempo migliore altrove ma con peggioramento serale su Umbria, alto Lazio, localmente anche sulla Sardegna con temporali sparsi possibili. Temperature in calo al nord, poi anche al centro, ancora caldo al sud.



venerdì 17 settembre: instabile al nord-est e su Emilia-Romagna e Lombardia orientale con rovesci o temporali sparsi, migliora al nord-ovest, instabile con alcuni temporali sparsi anche al centro, migliora in Sardegna, poche nubi al sud ma qualche spunto temporalesco non escluso su Campania e Molise nel corso della giornata, temperature in ulteriore calo, salvo al sud.



sabato 18 e domenica 19 settembre: parzialmente nuvoloso ovunque con locali focolai temporaleschi o isolati rovesci di pioggia, diversi momenti soleggiati, temperature in calo anche al sud.



lunedì 20 settembre: tempo probabilmente migliore ovunque, clima più fresco anche al sud, da confermare.

