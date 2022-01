Meteo 7 giorni: tra alta pressione e incursioni ARTICHE, alcune regioni sempre ai margini

L'Italia si appresta a vivere una serie di irruzioni artiche che riporteranno clima pienamente invernale con freddo, piogge e nevicate. Tuttavia, solo alcune regioni faranno i conti con questi guasti del tempo, mentre altre continueranno a vedersela con la siccità.

Saranno le regioni del nord quelle escluse non solo dal freddo ma anche dal maltempo: l'aria fredda scivolarà dai Balcani verso centro e sud Italia, dando vita ad almeno due ondate di maltempo con piogge e nevicate a quote via via sempre più basse.

La prima perturbazione arriverà nelle prossime ore, specie nella notte di sabato: avremo piogge rapide su Abruzzo, Molise e Puglia, in rapido movimento verso Basilicata, Calabria e Sicilia. La neve scenderà fin sui 700 metri di quota ma con accumuli scarsi.

La seconda perturbazione, ben più incisiva, irromperà lunedì 31 sulle regioni centrali dando vita ad una depressione ricca di instabilità. Questa depressione scivolerà rapidamente verso il sud, dove ci aspettiamo un inizio di febbraio burrascoso con venti forti, freddo, piogge e nevicate importanti sull'Appennino fino a quote di alta collina.

Questo peggioramento potrebbe portare qualche piovasco anche su Liguria, Toscana ed Emilia Romagna dopo una lunga assenza del maltempo: tuttavia saranno fenomeni decisamente marginali e di bassissima entità.

Regioni come Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia resteranno quasi del tutto ai margini dal maltempo per tutto il periodo in esame. Solo Valle d'Aosta e Alto Adige potrebbero assistere a nevicate abbondanti sui versanti di confine e qualche raro sconfinamento nei settori più interni.

Ma andiamo con ordine e vediamo cosa ci aspetta nei prossimi 7 giorni:

Sabato 29 gennaio: piogge sparse al sud, accompagnate da forti venti di tramontana. Fiocchi di neve in Appennino oltre 700 metri. Sereno o poco nuvoloso altrove. Temperature in calo.

Domenica 30 gennaio: generalmente stabile, l'alta pressione torna ad inglobare tutta Italia. Temperature stazionarie.

Lunedì 31 gennaio: stabile al mattino, dal pomeriggio nubi in aumento al nord e centro Italia, piogge sparse sulle coste tirreniche, Liguria ed Emilia Romagna. Temperature in aumento lieve.

Martedì 1 febbraio: incursione di aria fredda che darà vita ad una depressione tirrenica. Maltempo diffuso al sud, residui fenomeni al centro. Neve fino in alta collina sull'Appennino centro-meridionale. Accumuli abbondanti oltre i 900/1000 metri. Temperature in calo.

Mercoledì 2 febbraio: residui fenomeni al sud con vento forte e clima molto freddo. Stabile e secco al nord.

Giovedì 3 febbraio: graduale miglioramento del tempo su tutto il sud, ritorna l'alta pressione. Temperature stazionarie.

Venerdì 4 febbraio: stabile su tutta Italia, alta pressione in rinforzo e temperature in aumento.

