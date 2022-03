Meteo 7 giorni: torna il MALTEMPO per pochi, poi spazio al FREDDO dell'est

L'alta pressione nordafricana ha portato più stabilità da nord a sud, tante nubi cariche di pulviscolo sahariano ed anche un discreto aumento delle temperature...ma quanto durerà? Ebbene siamo qui a confermarmi che si è trattato solo di un piccolissimo assaggio di primavera, in quanto l'inverno a breve tornerà a fare la voce grossa soprattutto dal punto di vista termico.

L'anticiclone sta pian piano perdendo colpi a causa di due distinti attacchi perturbati: il primo da ovest a causa di una perturbazione atlantica proveniente dalla Spagna, il secondo da est dove è presente un fronte freddo destinato ad invadere il Mediterraneo nel fine settimana. Il connubio delle due perturbazioni andrà a demolire l'anticiclone sull'Italia e a favorire il ritorno del maltempo.

Già venerdì arriveranno le prime piogge sparse al sud, ma l'apice dell'instabilità arriverà tra sabato, domenica e lunedì. Saranno proprio le regioni meridionali le più coinvolte da piogge, acquazzoni e anche nevicate sparse sull'Appennino a quote via via sempre più basse.

Con l'avanzata di aria più fredda da est le temperature scenderanno sensibilmente fino a portarsi di tanti gradi (almeno 7-9°C) sotto le medie del periodo.

La neve tornerà ad imbiancare le quote collinari dell'Appennino centro-meridionali. Discorso diverso per il nord ed il medio-alto Tirreno, dove la siccità proseguirà incontrastata.

Da metà prossima settimana le fredde correnti dell'est potrebbero scemare gradualmente a favore dell'anticiclone:



Ma andiamo con ordine e vediamo cosa ci aspetta nei prossimi 7 giorni:

Venerdì 18 marzo: venti in rotazione dai quadranti nord-orientali, primi cenni di instabilità al sud e sul basso Adriatico con piovaschi sparsi ricchi di pulviscolo sahariano (leggi qui maggiori informazioni). Temperature in calo.

Sabato 19 marzo: piogge e rovesci sparsi al sud, soleggiato al centro e al nord. Venti in rinforzo di grecale. Calo delle temperature ovunque.

Domenica 20 marzo: giorno dell'equinozio di primavera con un'irruzione fredda dai Balcani verso il medio-basso adriatico e il sud. Piogge e acquazzoni sparsi, con fiocchi di neve sparsi in collina tra Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata. Stabile al nord e medio-alto Tirreno. Temperature in netto calo.

Lunedì 21 marzo: insistono fredde correnti nord-orientali con nevicate sparse a bassissima quota sul basso Adriatico e al sud. Più stabile altrove. Clima freddo e pienamente invernale.

Martedì 22 marzo: freddo invernale su tutto il centro ed il sud, ancora possibilità di piogge sparse e fiocchi di neve oltre 600-700 metri. Sereno al nord.

Mercoledì 23 marzo: ultimi fenomeni al sud, tempo in graduale miglioramento ma temperature sotto le medie del periodo.

Giovedì 24 marzo: alta pressione in rinforzo ma clima freddo al risveglio. Aumentano le temperature massime.

