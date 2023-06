Meteo 7 giorni: temporali a piÃ¹ riprese, che fatica per l'Estate!

Le grandi difficoltà dell'Estate sono palesi e sotto gli occhi di tutti: gli anticicloni evitano quasi chirurgicamente l'Italia e al loro posto subentrano correnti più fresche alle alte quote che determinano frequenti condizioni di instabilità su tante regioni da nord a sud. Negli ultimi giorni non solo abbiamo assistito alla tipica instabilità pomeridiana o serale, ma addirittura a fronti organizzati ed estesi tipici delle perturbazioni autunnali.

A quanto pare anche i prossimi giorni non presenteranno condizioni così diverse. L'instabilità ci farà ancora compagnia e potrebbe culminare con un altro importante guasto nel corso della prossima settimana, quando saremo ormai a metà mese (ve ne abbiamo parlato in questo articolo).

Ci sarà una timida ripresa dell'alta pressione, in verità, tra 8 e 11 Giugno, ma è davvero difficile parlare di un periodo stabile in arrivo. In effetti sarà un promontorio anticiclonico parecchio debole, tanto che i temporali pomeridiani saranno sempre presenti, specie nelle aree interne, in collina e in montagna.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Mercoledì 7 Giugno: acquazzoni e temporali sparsi sulle regioni adriatiche e al nord. Più stabile sulle coste tirreniche e isole maggiori. Temperature in lieve aumento.

Giovedì 8 Giugno: alta pressione in lieve rinforzo ma i temporali pomeridiani saranno presenti nei settori interni da nord a sud. Temperature in lieve aumento.

Venerdì 9 Giugno: maggior stabilità sulle coste, instabilità pomeridiana su colline, monti e settori interni. Temperature in aumento.

Sabato 10 Giugno: alta pressione troppo blanda, insistono temporali pomeridiani nelle zone interne da nord a sud, specie in collina e in montagna.

Domenica 11 Giugno: temporali pomeridiani nelle zone interne e lungo la fascia tirrenica. Più soleggiato sulle coste adriatiche.

Lunedì 12 Giugno: acquazzoni, tuoni e locali grandinate pomeridiane nei settori interni, più soleggiato al mattino. Temperature stazionarie.

Martedì 13 Giugno: debole anticiclone in declino, in avvicinamento una nuova perturbazione da ovest!

