Meteo 7 giorni: tempo DINAMICO e ricco di sbalzi di temperature, è la Primavera

Pasqua e Pasquetta fredde e instabili (perlopiù al sud) saranno seguite da un'improvvisa ripresa delle temperature, ma dopo appena due giorni ritorneremo a parlare di maltempo e calo termico. Insomma certamente non ci annoieremo nel corso della prossima settimana, la quale si preannuncia molto dinamica e movimentata, in linea con le tendenze di marzo.

Tra martedì 11 e mercoledì 12 l'anticiclone invaderà tutta Italia e porterà le temperature fino a 21-22°C su tante località da nord a sud (ve ne abbiamo parlato qui).

Ma a quanto pare si tratterà solo di un'anticiclone mobile, a cui seguirà un'altra ondata di maltempo di stampo nord-atlantico che certamente non passerà inosservata sullo Stivale. Come chiaro in questo articolo, il maltempo raggiungerà il nord nella giornata di giovedì 13, ragion per cui avremo un alto rischio di rovesci e temporali. Considerando, inoltre, che nei due giorni precedenti le temperature raggiungeranno i 21-22°C in Val Padana, è lecito aspettarsi contrasti degni di nota e di conseguenza temporali localmente intensi.

Venerdì il maltempo si estenderà a centro e sud Italia, mentre nutriamo ancora parecchi dubbi per il week-end! Tra i vari scenari, quello più gettonato riguarda l'isolamento della perturbazione nel Mediterraneo. In tal caso dovremo fare i conti con numerosi acquazzoni e temporali specie al centro e al sud.

Insomma sarà una settimana molto dinamica, in linea col clima primaverile che, ricordiamo, essere caratterizzato dall'alternanza di avvezioni calde e residue incursioni fredde dell'Inverno.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Lunedì 10 Aprile: residue nubi e piogge al sud al mattino, poi acquazzoni e temporali pomeridiani sull'Appennino meridionale e a sprazzi su Lazio e Campania. Venti forti di maestrale al sud e medio Adriatico, temperature invernali sul Meridione. Lieve aumento termico al nord e alto Tirreno.

Martedì 11 Aprile: torna l'alta pressione su tutta Italia, cieli sereni o velati, temperature in netto aumento!

Mercoledì 12 Aprile: temperature in costante ripresa, tempo generalmente stabile. Picchi di 22°C in Val Padana e lato adriatico. Dalla sera possibili temporali al Nordovest.

Giovedì 13 Aprile: irrompe una nuova perturbazione nord-atlantica, forte peggioramento in vista al nord, con rovesci e temporali diffusi. Fenomeni in estensione entro sera sul centro Italia. Molto mite e stabile al sud.

Venerdì 14 Aprile: piogge residue al nord, il maltempo si concentra su centro e sud Italia. Nuovo calo diffuso delle temperature!

Sabato 15 Aprile: maltempo e temporali sulle regioni del centro e del sud, temperature in ulteriore calo!

Domenica 16 Aprile: locali rovesci e temporali nei settori interni di centro e sud Italia, più stabile al nord. Temperature stazionarie.

