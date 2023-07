Meteo 7 giorni: temperature verso la normalità, ma temporali sui soliti settori?

Il grande caldo sta per giungere al termine dopo un dominio durato quasi 3 settimane. La calura sub-tropicale si è impossessata dell'Italia quando eravamo ancora nel pieno della prima decade di Luglio ed ora manca quasi una settimana al termine del mese. Questo martedì l'ondata di caldo esalerà gli ultimi respiri sul Meridione, paradossalmente concedendosi la giornata più caldo probabilmente dell'intera Estate.

Le temperature saliranno ancora di almeno 1-2°C su gran parte del sud e in Sicilia. Difatti sarà un martedì bollente, con massime diffusamente superiori ai 40°C nei settori interni, con picchi di 48°C in Sicilia e 44-46°C in Puglia, Basilicata e Calabria.

Nel frattempo irromperà aria più fresca atlantica al nord, dove scatenerà nuovi temporali anche piuttosto forti.

Sarà proprio quest'aria fresca a dilagare su tutta Italia nel corso di mercoledì, riuscendo nell'arduo compito di spazzar via tutta la calura in eccesso. Fortunatamente la missione andrà in porto, come visto in questo articolo.

Le temperature crolleranno sul centro-sud di oltre 10 o addirittura 15°C, ma anche al nord avremo un ulteriore calo rispetto a questi ultimi giorni. Si tornerà a respirare aria fresca e refrigerante di notte, un vero sollievo dopo tante notti tropicali insopportabili.

Ma occhio ai temporali: escludendo una breve comparsa dei temporali nel corso di mercoledì anche su centro e sud Italia (specie sul lato adriatico), avremo una concentrazione di instabilità relegata prevalentemente al nord. Difatti tra venerdì, sabato e domenica un'altra serie di forti temporali potrebbe invadere il settentrione, anche con grandinate e colpi di vento intensi.

Analizziamo nel dettaglio cosa ci attende giorno per giorno:

Martedì 25 Luglio: caldo eccezionale al sud, punte di 47-48°C nelle zone interne della Sicilia, fino a 44-45°C nei settori interni di Puglia, Basilicata, Calabria. Prime raffiche più fresche in arrivo su Alpi e alto Tirreno, segno dell'ingresso di correnti più fresche atlantiche. Temporali intensi al nord tra pomeriggio e sera.

Mercoledì 26 Luglio: fresco maestrale in rapida estensione a tutta Italia, dal primo pomeriggio anche al sud. Temperature in repentino calo ovunque e afa spazzata via. Rischio temporali intensi lungo le regioni adriatiche e zone interne del centro.

Giovedì 27 Luglio: temperature in ulteriore calo, clima gradevole da nord a sud. Isolati fenomeni temporaleschi nei settori interni.

Venerdì 28 Luglio: generalmente stabile, fresco di notte e caldo nella norma di giorno.

Sabato 29 Luglio: temporali con grandinate e locali nubifragi al nord. Più stabile altrove, caldo senza grandi eccessi di giorno, gradevole di notte.

Domenica 30 Luglio: temporali residui al nord, stabile altrove, alta pressione delle Azzorre in rinforzo. Più caldo solo sulle isole maggiori.

Lunedì 31 Luglio: il mese termina col caldo all'estremo sud e le isole maggiori, ma non paragonabile all'ondata calda appena vissuta. Altrove caldo modesto di giorno, clima gradevole di notte.

