Meteo 7 giorni: temperature sempre più su, ma occhio ai TEMPORALI

Il freddo sembra davvero alle spalle e lo percepiremo soprattutto nei prossimi sette giorni quando la colonnina di mercurio salirà sempre più fino a portarsi oltre le medie del periodo da nord a sud. Il primo forte aumento termico arriverà venerdì quando registreremo picchi di temperatura tra i 22 e i 26°C, ma un ulteriore aumento termico arriverà nei primi giorni della prossima settimana quando respireremo aria da tarda primavera o addirittura quasi estiva al sud.

In tutto questo, tuttavia, potremmo non sempre vivere bellissime giornate di Sole. Già tra mercoledì e giovedì dovremo fare i conti con nuove piogge a causa di una perturbazione atlantica (affrontata in questo articolo), dopodiché l'instabilità si ripresenterà nuovamente nel week-end.

Nel corso di sabato irromperà aria fresca (in alta quota) e instabile da ovest che darà vita a numerosi acquazzoni e temporali principalmente al nordest. Qualche temporale di passaggio anche al nordovest, mentre tra sabato sera e domenica qualche nota instabile temporalesca potrebbe svilupparsi anche su Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo.

Ma andiamo con ordine e vediamo cosa ci aspetta nei prossimi 7 giorni:

Mercoledì 6 aprile: tempo nel complesso stabile al mattino, poi peggioramento tra pomeriggio e sera per l'avvicinamento di una perturbazione da ovest. Piogge e temporali in Sardegna, in estensione a gran parte del centro Italia, Campania e Puglia settentrionale.Temperature in aumento.

Giovedì 7 aprile: ultimi fenomeni sul medio-basso adriatico e al sud, netto miglioramento in giornata. Temperature stazionarie.

Venerdì 8 aprile: rapido rinforzo dell'alta pressione e arrivo di aria mite sud-occidentale. Temperature in netto aumento, ma attenzione alle raffiche di garbino lungo l'Appennino, a tratti superiori ai 70-80 km/h.

Sabato 9 aprile: mattina stabile su gran parte d'Italia, aria più mite in arrivo da ovest. Instabilità in aumento tra pomeriggio e sera al nordovest con acquazzoni e temporali a tratti forti. Fenomeni isolati sul nordovest. Temperature in netto aumento.

Domenica 10 aprile: acquazzoni e temporali pomeridiani al nordest e medio Adriatico, stabile e soleggiato altrove. Clima mite.

Lunedì 11 aprile: alta pressione su tutta Italia, clima molto mite con diversi gradi oltre le medie del periodo.

Martedì 12 aprile: stabile e soleggiato, avvezione molto mite da sud-ovest in arrivo e ulteriore aumento termico da nord a sud.

