Meteo 7 giorni: TEMPERATURE primaverili in arrivo, poi altra irruzione artica!

L'alta pressione delle Azzorre spinge in maniera fortennata ed entro giovedì riuscirà avrà nuovamente riconquistato tutta Italia. Le correnti instabili che attualmente stanno attraversando il sud, con piovaschi e rovesci al seguito, saranno rapidamente spazzate via dalle prime ore di giovedì, dopodiché spazio libero per l'anticiclone.

La cupola anticiclonica sarà alimentata da aria molto più mite sub-tropicale che renderà l'aria ancor più stabile e calda (sia in pianura che in montagna). L'anomalia termica tra giovedì sera e sabato sera sarà notevole: sono previsti, al momento, fino a 10°C sopra le medie del periodo a 1500 metri di quota).

Anche lo zero termico salirà nettamente, fino a portarsi oltre i 3000/3500 metri di quota su gran parte della penisola. Insomma nulla di nuovo, considerando che già in altre due occasioni in questo avvio del 2022 ci siamo imbattuti in rimonte miti sub-tropicali.

Eloquente l'altezza dello zero termico prevista per venerdì:

Nel corso del week-end l'anticiclone inizierà pian piano a perder consistenza, lasciando spazio ad intrusioni instabili atlantiche che potrebbero dar sfogo a qualche piovasco al nord e al centro, ma senza fenomeni rilevanti. Le temperature, tuttavia, si manteranno su valori piuttosto alti per il periodo in particolare al centro e al sud.

Ad inizio prossima settimana aumentano le possibilità circa l'ingresso di una nuova massa d'aria artica nel Mediterraneo, come già ipotizzato in questo articolo.

L'aria fredda potrebbe affluire attraverso i Balcani verso le regioni centrali e meridionali tra i giorni di lunedì e martedì, favorendo un sensibile calo termico ed anche precipitazioni sparse accompagnate da venti forti.

Ma andiamo con ordine e vediamo cosa ci aspetta nei prossimi 7 giorni:

Giovedì 17 febbraio: ultimi fenomeni al sud nelle prime ore di giornata ma alta pressione in netto rinforzo sul resto d'Italia. Temperature stazionarie o in aumento.

Venerdì 18 febbraio: stabile su quasi tutta Italia, temperature in forte aumento anche oltre i 20°C al sud e sulle isole. Nubi basse in aumento sul mar Ligure ed il medio-alto Tirreno.

Sabato 19 febbraio: alta pressione al centro e al sud con clima simil-primaverile. Temperature stazionarie. Nubi in aumento al nord con piogge sparse su Liguria e nordest.

Domenica 20 febbraio: lieve indebolimento dell'anticiclone al centro e al nord, possibili deboli e rari piovaschi. Temperature stazionarie o in leggero calo.

Lunedì 21 febbraio: intrusione d'aria fredda dai Balcani verso le regioni centrali e meridionali. Venti in rinforzo, fenomeni sparsi e calo netto delle temperature.

Martedì 22 febbraio: instabilità sparsa al sud, sereno altrove. Venti sostenuti di tramontana. Temperature in calo.

Mercoledì 23 febbraio: alta pressione in rinforzo, tempo stabile su tutta Italia.

