Meteo 7 giorni: temperature in salita ma saranno possibili colpi di scena

Mancano poco più di 24 ore alla fine di agosto e dell'estate meteorologica. È stata una stagione indubbiamente caldissima, annoverata tra le più calde degli ultimi decenni. Questo nonostante siano state registrate, a conti fatti, solo due potenti ondate di caldo. Proprio queste due ondate, una a luglio e una ad agosto, hanno reso l'estate del 2023 una delle più calde degli ultimi anni.

Il mese si sta concludendo con temperature decisamente più gradevoli, ben lontane dal caldo eccessivo delle settimane precedenti. Ciò è merito delle correnti nordatlantiche che, oltre a portare frescura, hanno causato anche intenso maltempo, soprattutto al Nord. Qui, nei giorni scorsi, si è sviluppato un ciclone dal chiaro stampo autunnale.

Le temperature rimarranno piacevoli almeno fino a giovedì. Successivamente, la colonnina di mercurio inizierà a salire, raggiungendo e in alcuni casi superando le medie stagionali. L'inizio di settembre si preannuncia quindi leggermente più caldo, ma senza eccessi, grazie a un rafforzamento dell'anticiclone sul Mediterraneo.

Guardando un po' più avanti, ovvero alla prima parte della prossima settimana, si percepiscono molte incertezze sull'evoluzione meteo riguardante il Mediterraneo. Al momento, l'ipotesi più accreditata prevede un rinforzo dell'anticiclone africano, con temperature leggermente più alte, in particolare sul centro-sud e le isole maggiori. Tuttavia, non nascondiamo la presenza di notevoli dubbi a riguardo, tanto che la tendenza potrebbe subire importanti variazioni.

Non a caso, il modello americano GFS suggerisce una pronunciata irruzione di aria fresca, proveniente dall'Est Europa, tra il 4 e il 6 settembre, che determinerebbe un marcato calo delle temperature in tutta Italia.

Analizziamo nel dettaglio cosa ci attende giorno per giorno:

Giovedì 31 Agosto: isolati acquazzoni su Liguria, Toscana, Triveneto, Sicilia, Campania, Calabria. Il clima sarà fresco ovunque.

Venerdì 1 Settembre: avvio del nuovo mese con tempo stabile e anticiclone in rinforzo, ma senza caldo eccessivo.

Sabato 2 Settembre: generalmente stabile su quasi tutta Italia, temperature in aumento al centro e al sud, ma senza eccessi. Locali temporali al Nordovest.

Domenica 3 Settembre: stabile su gran parte d'Italia e caldo nella norma di giorno, molto fresco di notte. Temperature in aumento al sud.

Lunedì 4 Settembre: molte incertezze, probabile rinforzo dell'alta pressione e aumento delle temperature specie sul lato tirrenico e le isole maggiori.

Martedì 5 Settembre: ipotesi di caldo specie sul lato tirrenico e sulle isole, con tempo stabile, ma situazione molto incerta.

Mercoledì 6 Settembre: molte incertezze, possibile indebolimento dell'anticiclone e caldo ridimensionato.

