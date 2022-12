Meteo 7 giorni: tanto MALTEMPO e sempre più FREDDO in Italia

Sta per aprirsi un prolungato periodo perturbato per l'Italia grazie ad'intensa perturbazione atlantica che avrà il merito di riportare non solo la pioggia ma anche la neve fino a quote piuttosto basse sul nord Italia. Insomma quella in arrivo sarà una tipica perturbazione atlantica tardo autunnale che richiamerà freddi venti dal centro-nord Europa in grado di arrecare un diffuso calo termico ed un calo progressivo della quota neve.

I primi segnali di maltempo arriveranno giovedì 8 dicembre, giorno dell'Immacolata, ma la perturbazione entrerà nel vivo da venerdì quando il transito di un fronte caldo apporterà nevicate fino a bassissima quota al nordovest (come spiegato in questo articolo).

A seguire, con l'entrata del fronte freddo tra sabato e domenica, le temperature inizieranno a scendere su tutto lo Stivale e le piogge saranno molto diffuse, specie sui versanti tirrenici e al nordest. Grazie al calo termico ecco che la neve potrebbe raggiungere quote sempre più basse anche al nordest sul finire della settimana, come spiegato in questo articolo.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Mercoledì 7 dicembre: isolata instabilità su Toscana, Marche, Lazio. Più stabile sul resto d'Italia. Temperature in aumento.

Giovedì 8 dicembre: Immacolata con le nubi su tutto il nord e il centro. Piogge più probabili su Lazio, Marche, Toscana, Umbria, Liguria e Piemonte. Resiste la stabilità al sud. Temperature stazionarie.

Venerdì 9 dicembre: maltempo diffuso sul nord Italia, peggiora anche su tutto il lato tirrenico per insistenti correnti umide atlantiche. Torna la neve a bassissima quota al nordovest, a sprazzi fino in pianura sul Piemonte. Nevicate sulle Alpi centro-orientali fino in collina. Temperature in calo al nord, stazionarie altrove.

Sabato 10 dicembre: migliora momentaneamente al nordovest, maltempo al nordest, al centro e al sud. Calano ovunque le temperature, nevicate in collina al nordest, oltre i 1000 metri al centro.

Domenica 11 dicembre: possibile persistenza del maltempo al nord e sul lato tirrenico. Nevicate probabili a quote bassissime entro sera al nordest e Lombardia.Temperature in calo ovunque.

Lunedì 12 dicembre: maltempo al nord con neve a bassissima quota o in pianura. Maltempo anche sul resto d'Italia, nevicate in arrivo in collina al centro. Previsione da confermare.

Martedì 13 dicembre: migliora al nord, residue piogge al centro e al sud (da confermare).

Cosa ci aspetta a 15 giorni? Leggi qui >>>

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località