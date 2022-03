Meteo 7 giorni: tanto FREDDO in arrivo, poi ci prova l'Atlantico nel week-end

L'inverno non ha alcuna intenzione di mollare la presa, men che meno ora che il vortice polare sta accusando un netto indebolimento che lo porta inevitabilmente a sfaldarsi e ad inviare vari impulsi freddi alle basse latitudini.

Le correnti fredde nord-orientali saranno ancora protagoniste nei prossimi giorni, probabilmente sino al termine della settimana grazie alla bassissima incidenza della corrente a getto polare sul Vecchio Continente. L'alta pressione avrà vita facile tra Gran Bretagna e Scandinavia, permettendo così un costante afflusso freddo verso il Mediterraneo.

Uno dei giorni più stabili e freddi sarà proprio martedì, giorno della festa della donna, grazie ad un'azione fredda artico-continentale proveniente dai Balcani. Le regioni del medio-adriatico e del sud vedranno nevicate a quote bassissima, localmente anche in pianura, come già accennato in questo articolo.

A seguire avremo un momentaneo miglioramento seppur in un contesto piuttosto freddo, tra i giorni di mercoledì, giovedì e venerdì. A seguire, nel fine settimana, potrebbero riaffacciarsi le correnti atlantiche nel Mediterraneo, entrando in contrasto con la gelida aria continentale che, nel frattempo, si insedierà ulteriormente tra l'Adriatico e i Balcani.

In questa circostanza potremo assistere a nuove piogge e temporali al sud, mentre qualche nevicata a bassissima quota potrebbe riaffacciarsi al centro e al nord, ma le probabilità al momento sono piuttosto basse.

Ma andiamo con ordine e vediamo cosa ci aspetta nei prossimi 7 giorni:

Martedì 8 marzo: nuova ondata di freddo intenso dai Balcani. Nevicate a quote basse sul medio-basso Adriatico, fino a 100 metri tra Abruzzo, Molise e Puglia centro-settentrionale. Nevicate anche in Basilicata e Calabria in collina. Sereno e freddo al nord. Temperature in calo.

Mercoledì 9 marzo: ancora tanto freddo sul medio-basso Adriatico e al sud, con fiocchi di neve residui a bassissima quota specie al mattino. Secco e freddo al nord. Temperature in calo.

Giovedì 10 marzo: generalmente stabile e soleggiato, ma clima freddo ovunque, rigido al mattino.

Venerdì 11 marzo: alta pressione in rinforzo su tutta Italia. Temperature in lieve aumento nelle massime, molto freddo di notte. Ventoso al sud.

Sabato 12 marzo: possibile sblocco delle correnti atlantiche nel Mediterraneo, piogge sparse al centro e al sud, qualche rapida nevicata al nord (da confermare). Temperature stazionarie o in ulteriore calo.

Domenica 13 marzo: freddo su tutta la penisola, possibilità di piogge e nevicate sparse a bassa quota al nord e sul lato tirrenico. (da confermare).

Lunedì 14 marzo: tempo in generale miglioramento grazie all'alta pressione. Lieve aumento delle temperature.

Cosa ci aspetta a 15 giorni? Leggi qui >>>

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località