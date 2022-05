Meteo 7 giorni: tantissimi temporali fino a inizio prossima settimana!

L'instabilità è in costante aumento grazie all'arrivo di correnti sempre più secche e fresche (in alta quota) provenienti dal centro-nord Europa. Temporali e rovesci sono in atto al nord e nelle zone interne del centro, seppur in modo nettamente disorganizzato e poco incisivo.

L'apice dell'instabilità arriverà nelle prossime 96 ore quando un nucleo fresco si piazzerà all'interno del Mediterraneo destabilizzando in modo piuttosto marcato l'atmosfera da nord a sud. E non è tutto: l'aria fresca andrà ad alimentare una depressione nel mar Tirreno e poi nel canale di Sicilia, il quale sarà causa di una fase di maltempo più organizzata caratterizzata da piogge e temporali più estesi.

Il maltempo in questione prenderà il via giovedì a cominciare dal nordovest e dal centro Italia, poi toccherà anche al resto d'Italia tra venerdì e domenica. Molto probabile l'arrivo di rovesci e locali nubifragi sul nordovest, nelle zone interne del centro e del sud, nonchè sulle due isole maggiori. Proprio la Sicilia potrebbe sperimentare fenomeni particolarmente intensi tra il week-end e l'inizio della prossima settimana, specie lungo i versanti ionici.

Con l'arrivo dell'aria più fresca ci aspettiamo un sensibile calo termico al nord e al centro a cominciare da venerdì.

L'instabilità persisterà almeno fino a martedì, seppur con tendenza ad una minor frequenza e ad una minor diffusività dei fenomeni (a cominciare dal nord).

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Giovedì 5 maggio: instabilità in netto aumento al nordovest e al centro Italia, rischio isolati ma forti temporali su Piemonte, zone interne di Liguria, Valle d'Aosta, Lombardia ed anche su Toscana, Lazio, Abruzzo, Umbria, Marche.

Venerdì 6 maggio: instabilità diffusa al nordest e al centro, con frequenti temporali pomeridiani su colline e monti. Fenomeni sparsi al nordovest e al sud. Temperature il calo al centro e al nord.

Sabato 7 maggio: instabilità diffusa al nord e zone interne di centro e sud Italia, Temporali a tratti intensi e ricchi di grandine. Temperature in lieve calo.

Domenica 8 maggio: situazione pressochè invariata. Instabilità a macchia di leopardo sui settori interni, collinari e montuosi da nord a sud. Rischio nubifragi in Sicilia e bassa Calabria.Temperature stazionarie.

Lunedì 9 maggio: instabilità diffusa al centro e al sud, specie su Sicilia e Calabria. Isolati temporali al nord specie sui rilievi e colline. Temperature in lieve aumento.

Martedì 10 maggio: migliora al nord, ancora instabilità pomeridiana sul lato tirrenico e al sud.

Mercoledì 11 maggio: alta pressione in rinforzo su tutta Italia, isolati temporali sull'Appennino centro-meridionale. Temperature in aumento.

