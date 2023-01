Meteo 7 giorni: tantissima pioggia su gran parte d'Italia, per alcune regioni anche NEVE!

È tutto pronto per l'avvio di un lungo periodo più freddo e molto perturbato ad opera delle correnti artiche, assolutamente mancate nelle prime settimane dell'inverno. La stagione fredda entrerà nel vivo a partire da lunedì quando un vasta massa d'aria fredda polare marittima si fionderà sull'Europa centrale e si affaccerà anche sul Mediterraneo.

Attorno a questo nucleo freddo si muoveranno varie perturbazioni che confluiranno nel Mediterraneo a suon di piogge, temporali e nevicate. Il primo fronte porterà piogge tra domenica e lunedì specie al nord e sul lato tirrenico, l'altra subito dopo nel corso di martedì 17 gennaio e sarà proprio questo secondo impulso a regalare precipitazioni nevose a quote piuttosto basse al nord! Lombardia, Emilia, Piemonte orientale, Trentino alto Adige potranno assistere a nevicate fino a quote di bassa collina e a sprazzi fino in pianura (da confermare). Quota neve molto più alta sull'Appennino centro-meridionale dato che persisteranno le correnti meno fredde sud-occidentali.

Tra mercoledì 18 e giovedì 19 prenderà forma un'altra forte perturbazione nel Mediterraneo, ma la sua esatta collocazione è ancora ricca di incertezze. Centro e sud Italia quasi certamente rientreranno nell'ennesimo forte guasto a suon di piogge, vento e isolati temporali (oltre che tanta neve in Appennino). Quel che più mostra dubbi è il coinvolgimento del nord Italia: nel caso in cui la perturbazione riuscisse ad attraversare il nord garantirebbe nevicate fino in pianura su molte città considerando che le temperature scenderanno ancor di più rispetto ad inizio settimana.

Il maltempo proseguirà fino al termine della prossima settimana per via del possibile isolamento (cut-off) della saccatura fredda nel Mediterraneo. Ciò comporterebbe lo sviluppo di una bassa pressione stazionaria ricca di maltempo sulle regioni centrali e meridionali.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Domenica 15 gennaio: stabile al sud e medio Adriatico, peggiora a partire dal nord! Perturbazione nord atlantica in avvicinamento al Mediterraneo ricca di piogge. Temperature in aumento.

Lunedì 16 gennaio: ondata di maltempo al nordest, centro e sud Italia. Temperature in netto calo al nord, in aumento altrove.

Martedì 17 gennaio: maltempo su gran parte del nord con rischio neve a quote molto basse su Emilia, Lombardia, Piemonte orientale. Neve in collina in Liguria e al nordest. Piogge diffuse sul lato tirrenico, in sconfinamento anche sulle regioni adriatiche. Forti nevicate in Appennino oltre 800-1000 metri.

Mercoledì 18 gennaio: ancora precipitazioni al nord, specie al nordest, con neve a quote collinari. Piogge diffuse al centro e al sud specie sui versanti tirrenici. Nevicate in Appennino. Temperature in calo.

Giovedì 19 gennaio: incertezza su un altro affondo artico nel Mediterraneo con conseguente neve in pianura su buona parte del nord (da confermare). Maltempo che persiste anche al centro e al sud con neve abbondante in Appennino fino a quote di collina.

Venerdì 20 gennaio: precipitazioni residue al nordest, neve possibile in Emilia Romagna al piano. Maltempo insistente sul resto del centro e del sud con precipitazioni abbondanti sul lato tirrenico.

Sabato 21 gennaio: isolamento della saccatura fredda nel Mediterraneo e ancora tanto maltempo al centro e al sud. Nevicate abbondanti in Appennino.

