Meteo 7 giorni: STOP al grande caldo, sarà una settimana TEMPORALESCA per tante regioni

Ebbene si, dopo svariate settimane di caldo intenso, afa insopportabile e assenza totale di precipitazioni ecco che si preannuncia l'arrivo di una settimana nettamente più dinamica, caratterizzata da un calo delle temperature e anche da numerosi acquazzoni e temporali. Il tutto era già stato preannunciato in questo articolo.

Tutto questo si verificherà proprio nella settimana di ferragosto, la più attesa per quel che concerne le vacanze. Dall'8 al 15 agosto l'Italia vivrà una fase spiccatamente instabile grazie all'intrusione di correnti fresche alle medio-alte quote soprattutto dall'est Europa: queste correnti andranno a demolire gradualmente l'anticiclone africano, ovviamente non senza conseguenze!

I forti contrasti termici che ne deriveranno saranno determinanti per lo sviluppo di numerosi temporali da nord a sud, specie su monti, colline e lungo il versante tirrenico. Già tra ieri sera e la notte abbiamo avuto un piccolo assaggio al nord, dove i temporali si sono rivelati molto forti e ricchi di pioggia (in modo disomogeneo).

Oltre all'instabilità avremo anche un costante calo delle temperature, ben descritto in questo articolo.

Nel corso della prossima settimana l'instabilità pomeridiana e serale sarà molto presente, soprattutto su regioni come Sicilia, Calabria, Basilicata, Campania, Lazio. Instabilità anche su entroterra molisano, abruzzese, Umbria, Toscana e sulle regioni del nord. Più asciutto sulle coste adriaitche dove comunque il calo termico ci sarà grazie ai venti marittimi nettamente più gradevoli.

Gli accumuli più importanti riguarderanno i settori montuosi e collinari, dove non si escludono quantitativi di pioggia totali (in sette giorni) superiori ai 90-100 mm.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Lunedì 8 agosto: temporali pomeridiani e serali diffusi in Val Padana, sulle Alpi e regioni tirreniche oltre che nelle aree interne del lato adriatico e delle isole maggiori. Temperature stazionarie.

Martedì 9 agosto: instabilità pomeridiana e sera diffusa sui settori interni, specie in Val Padana e lato tirrenico. Lieve calo termico.

Mercoledì 10 agosto: instabilità ben presente al centro e al sud, prevalentemente nei settori interni ed il lato tirrenico. Acquazzoni anche su Alpi e Val Padana in serata. Temperature in lievissimo calo ma sempre oltre le medie del periodo.

Giovedì 11 agosto: acquazzoni e temporali diffusi specie tra pomeriggio e sera al nord e zone interne del centro e del sud. Fenomeni localmente violenti. Temperature stazionarie.

Venerdì 12 agosto: altra incursione fresca in alta quota verso centro e sud, possibili violenti temporali nei settori interni e tirrenici. Fenomeni rapidi anche sul lato adriatico. Temperature in lieve calo.

Sabato 13 agosto: ben poche variazioni, tempo ancora instabile specie tra pomeriggio e sera nei settori interni del centro e del sud nonché in pianura Padana e sull'arco alpino. Rischio temporali intensi in montagna e collina. Temperature stazionarie.

Domenica 14 agosto: persistenza di aria instabile su buona parte della penisola. Rovesci e temporali prediligeranno le ore pomeridiane e serali sui settori interni e i monti. Fenomeni in estensione fin sulle coste tirreniche. Temperature in lieve calo.

