Meteo 7 GIORNI: stabilità e NEBBIE per qualche giorno, poi ancora OMBRELLI aperti?

Il maltempo concederà una breve tregua nella seconda parte della settimana, specialmente a partire da venerdì grazie ad un netto rinforzo dell'anticiclone delle Azzorre su tutta l'Europa occidentale. La cupola anticiclonica si espanderà sin verso l'Italia, ripristinando la pressione anche nel Mediterraneo occidentale dove da quasi due settimane giace una profonda lacuna barica responsabile del maltempo di questi giorni.

La comparsa dell'anticiclone sarà piuttosto breve: già a partire da lunedì il tempo potrebbe bruscamente cambiare a causa di una nuova perturbazione ancora però da decifrare nelle modalità con cui colpirà la nostra penisola. Si tratta infatti di un'irruzione di aria fredda artica con traiettoria ancora ricca di incertezze, come già ampiamente approfondito questa mattina.

L'ipotesi con maggiori possibilità di realizzazione vede un coinvolgimento più diretto del nord Italia ad inizio prossima settimana, con tanta pioggia e nevicate abbondanti sui monti. Il tutto dovrebbe essere accompagnato da un discreto calo delle temperature sul settentrione, mentre su centro e sud avremo un rinforzo dei venti meridionali che inevitabilmente porterebbero ad un aumento delle temperature.

Le medie degli scenari di GFS e di ECMWF sono molto concordi sul tipo irruzione fredda che potrebbe verificarsi ad inizio prossima settimana sull'Europa centrale, con parziale coinvolgimento del nord.

Ma andiamo con ordine e vediamo cosa ci aspetta nei prossimi 7 giorni:

Mercoledì 17 novembre: giornata pienamente autunnale con tante nubi e piogge sparse. Piogge sparse anche al nord, specie tra Emilia, Lombardia e Piemonte. Neve sulle Alpi oltre 1200-1300 metri, più in alto in Appennino. Temperature stazionarie.

Giovedì 18 novembre: piogge sparse al centro, più persistenti ed estese al sud con rischio di isolati nubifragi. Netto miglioramento su tutto il nord. Temperature in lieve calo.

Venerdì 19 novembre: alta pressione in rinforzo su tutta Italia e tempo in miglioramento ovunque. Possibilità di nebbie di notte e all'alba in pianura Padana. Temperature in aumento nelle massime.

Accumuli di pioggia totali fino alle prime ore di venerdì, prima del ritorno diffuso dell'alta pressione | (vedi mappe):

Sabato 20 novembre: alta pressione su tutta Italia e tempo stabile ovunque. Possibilità di nebbie notturne e nubi basse su valli, pianure e coste tirreniche. Temperature in aumento nelle massime.

Domenica 21 novembre: inizialmente stabile ovunque, poi nubi in aumento al nord e lato tirrenico e prime deboli piogge su Liguria e Sardegna. Temperature stazionarie.

Lunedì 22 novembre: possibile ondata di maltempo al nord (da confermare) con piogge e rovesci. Neve sulle Alpi a medio-alte quote. Temperature in calo al nord, in aumento al centro e al sud.

Martedì 23 novembre: nubi su gran parte d'Italia e fenomeni sparsi al nord e lato tirrenico. Temperature in calo al nord, stazionarie altrove. Previsione da confermare.

