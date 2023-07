Meteo 7 giorni: stabilità con i giorni contati, depressione in arrivo!

Caldo e stabilità non dureranno a lungo, anzi, potremmo dire che hanno letteralmente i giorni contati! L'anticiclone dominerà su gran parte d'Italia fino al 3 Agosto, soprattutto al centro, al sud e sulle isole maggiori. Al nord avremo qualche disturbo, ma in via del tutto disorganizzata e isolata.

Tra 4 e 6 Agosto l'anticiclone sarà costretto ad indietreggiare sotto i colpi di una prorompente saccatura nord-atlantica, colma di aria fresca e fortemente instabile. Questo fiume d'aria fresca scivolerà sul Mediterraneo dove innescherà lo sviluppo di una depression in chiaro stile autunnale. Ci aspettiamo l'arrivo di nubi, piogge diffuse e locali violenti temporali dapprima al nord e a seguire anche sul centro Italia e le regioni adriatiche.

In verità qualche forte temporale, al transito del fronte caldo, si svilupperà al nord già da giovedì 3 Agosto.

Dopo il 6 Agosto il tempo migliorerà ovunque ma le temperature potrebbero risentire del calo dei giorni precedenti. Difatti, secondo gli ultimi aggiornamenti, potremmo vivere temperature calde ma senza eccessi anche ad inizio prossima settimana.

Analizziamo nel dettaglio cosa ci attende giorno per giorno:

Martedì 1 Agosto: temporali sparsi al nord ed in particolare sul Triveneto. Stabile e caldo altrove, ma senza grandi eccessi.

Mercoledì 2 Agosto: temporali sparsi su Alpi e Prealpi, variabile in Val Padana. Stabile al centro, al sud e sulle isole. Caldo fino a 35°C.

Giovedì 3 Agosto: forti temporali in arrivo al nord, con grandinate di medio-grosse dimensioni e colpi di vento su Alpi e Prealpi. Stabile altrove e caldo in aumento (momentaneo).

Venerdì 4 Agosto: maltempo diffuso al nord, temporali localmente violenti. Peggioramento in estensione al centro. Temperature in crollo al nord.

Sabato 5 Agosto: forte maltempo su Nordest, centro e lato adriatico. Fenomeni sparsi al sud e lato tirrenico. Temperature in calo ovunque.

Domenica 6 Agosto: ultimi rovesci sul lato adriatico e al sud, torna il Sole altrove. Temperature in lieve aumento.

Lunedì 7 Agosto: generalmente stabile e temperature in lieve ripresa.

