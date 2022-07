Meteo 7 giorni: spuntano i primi segni di cedimento dell'anticiclone e del grande caldo

L'anticiclone africano a breve si piazzerà con vigore su tutta Italia, dando inizio alla fase più intensa dell'ondata di caldo in atto già da diversi giorni. L'apice del caldo è atteso a partire da giovedì quanto i termometri segneranno fino a 40°C in diverse località della Val Padana e nelle aree interne del centro.

Dal week-end il caldo sarà intenso anche al sud dove a più riprese potremo registrare temperature addirittura superiori ai 39-40°C, specie su Puglia, Campania, Basilicata.

Come se non bastasse il caldo intenso sarà protagonista anche nei primi giorni della prossima settimana, come ipotizzato da tutti i modelli matematici.

Tuttavia ci sono delle novità degne di nota: tra 25 e 26 luglio il vasto anticiclone africano inizierà a perdere colpi in alta quota, favorendo l'ingresso di aria più instabile dall'Atlantico che entrerebbe inevitabilmente in contrasto con le altissime temperature presenti nei bassi strati.

In questo frangente sarà il nord Italia il bersaglio principale dei temporali, localmente molto potenti e ricchi di grandine. Al momento i modelli matematici propendono per un maggiori coinvolgimento dell'arco alpino rispetto alla pianura Padana.

Il tutto, come già specificato poc'anzi, si svolgerà in un contesto ancora eccezionalmente caldo da nord a sud. Solo nei giorni successivi, quindi dopo il 26 luglio, potrebbe concretizzarsi un graduale calo delle temperature (da confermare).

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Giovedì 21 luglio: caldo eccezionale al nord con picchi superiori ai 40°C in Val Padana, caldo intenso anche al centro e al sud. Afa sulle coste.

Venerdì 22 luglio: stabile e caldo intenso da nord a sud. Massime fino a 39-40°C in pianura Padana tra Emilia Romagna, basso Veneto, Lombardia e poi anche su Toscana, Lazio, Sardegna. Caldo intenso anche al sud con tanta afa sia di giorno che di notte.

Sabato 23 luglio: caldo intenso su tutta Italia, picchi massimi fino a 39-40°C in pianura Padana e zone interne del centro e del sud. Caldo anche di notte con temperature minime oltre 25-26°C. Isolati temporali pomeridiani e serali possibili al nord.

Domenica 24 luglio: possibile ritorno di isolati temporali sulle Alpi dopo il caldo eccezionale. Caldo intenso sul resto d'Italia con poche variazioni termiche rispetto ai giorni precedenti.

Lunedì 25 luglio: anticiclone imponente al centro e al sud con caldo e afa eccezionali. Possibile allontamento dell'anticiclone dal nord Italia, da confermare.

Martedì 26 luglio: anticiclone su tutto il centro e il sud con caldo intenso e afoso. Lieve calo termico possibile al nord e possibilità di temporali entro sera localmente molto violenti.

Mercoledì 27 luglio: temporali in arrivo al nord, specie su Alpi e settori pedemontani. Caldo eccezionale al centro e al sud oltre 40°C.

