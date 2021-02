Meteo 7 giorni: sole ingannatore, il cammino verso la primavera diverrà più faticoso

Tutti fuori a godersi il bel sole di stampo primaverile, eccezion fatta per chi vive sulle coste del Tirreno e si sta beccando le classiche nebbie di fine inverno. Quanto durerà? Il passaggio da una stagione all'altra sarà davvero così indolore e potremo presto dismettere i capi invernali?



Sembra di no. Il cammino verso la primavera diverrà gradualmente più tortuoso ed irto di difficoltà, almeno per assistere a quella primavera che intende la popolazione, cioè una quasi estate...



Questo genere di primavera non si vedrà ancora per un pezzo, perché come scrivevamo ieri, il tempo si sta solo riorganizzando e c'è ancora tanto di quel freddo al Polo e sull'est europeo, che sicuramente ne vedremo delle belle tra marzo ed aprile.

Già nel fine settimana queste gradevoli temperature saranno ridimensionate dal rientro di correnti più fresche da est , specie al nord e lungo il versante adriatico, come si nota qui, in questa mappa a 1500m che fotografa le temperature attese per domenica mattina alle 7:

Niente paura, l'isoterma di zero gradi a 1500m rimarrà confinato sui Balcani, dunque al massimo al suolo aspettiamoci 5-6°C gradi in meno nei valori massimi rispetto a quelli attuali, comunque sufficienti a farci capire che non è ancora tempo di spogliarsi troppo, soprattutto in un contesto come quello attuale, dove buscarsi un raffreddore significa essere considerato "untore ed appestato".



Nei giorni successivi probabilmente l'anticiclone proverà ancora a riprendere in mano le redini "del gioco" assicurando da martedì 2 a giovedì 4 tempo buono ovunque e nel complesso ancora valori termici piuttosto miti. Ecco una mappa prevista per mercoledì 3 marzo:

Da venerdì 5 sono al vaglio degli inquirenti previsori nuovi segnali di cambiamento, questa volta più importante, ma di questo si occuperà la rubrica del "meteo a 15 giorni".



IN SINTESI il tempo sino a giovedì 4 marzo:

venerdì 26 febbraio: ancora tempo buono e nel complesso mite, locali nebbie lungo la fascia costiera tirrenica.



sabato 27 e domenica 28 febbraio: rientro di correnti orientali un po' più fresche con nuvolaglia in formazione al nord e lungo il medio Adriatico, specie a ridosso dei rilievi, ma senza conseguenze, calo lieve o moderato delle temperature massime su queste zone, più lieve sul Tirreno e le Isole Maggiori.



lunedì 1° marzo: ancora un po' di nubi al nord-ovest, in attenuazione, per il resto bel tempo, attenuazione dei venti da est, ma ancora un po' fresco, specie sul nord-est e l'Adriatico.



Da martedì 2 a giovedì 4 marzo: bel tempo e clima nel complesso mite.

