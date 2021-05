Meteo 7 giorni: sino a sabato diverse occasioni per PIOGGE e TEMPORALI

L'Italia è investita da un flusso di correnti sud occidentali che dispensano piogge e temporali al nord e al centro; l'aria calda che sta affluendo al meridione lascerà presto il posto a correnti occidentali decisamente più fresche ed anche foriere di instabilità atmosferica.

Un'instabilità che andrà accentuandosi soprattutto nella giornata di venerdì 14 maggio, quando da ovest si farà strada una perturbazione più estesa, accompagnata anche da precipitazioni diffuse e da un minimo depressionario tra il suolo e le quote medie, che localizzerà i fenomeni soprattutto al centro e al sud nella giornata di sabato 15 maggio.



Ecco le due mappe che chiariscono quanto appena esposto: la prima si riferisce alla giornata di venerdì 14 maggio, la seconda a quella di sabato 15 maggio, quando solo le Isole Maggiori e l'estremo nord-ovest saranno al riparo dalle precipitazioni:

Da notare la circolazione ciclonica delle correnti prevista per le ore centrali di sabato 15 maggio a 1500m:

Domenica 16 ci aspettiamo un deciso miglioramento delle condizioni atmosferiche, poichè tutta l'area depressionaria andrà traslando verso levante e di conseguenza da ovest si andrà affacciando un cuneo anticiclonico che dovrebbe proteggerci almeno in parte sino a tutto martedì 18 maggio, come possiamo vedere dalla mappa barica seguente:

IL TEMPO in SINTESI sino a martedì 18 maggio:

mercoledì 12 maggio: temporaneo miglioramento al nord-ovest, ancora instabilità sul nord-est e sulle zone interne del centro, specie le Marche con rovesci. Tempo migliore altrove ma con temperature in calo al sud, in rialzo al nord-ovest.

giovedì 13 maggio: parziali annuvolamenti al nord e al centro, ma anche sul basso Tirreno, associati a locali rovesci o spunti temporaleschi pomeridiani, specie sulle zone interne e montuose. Temperature senza grandi variazioni.

venerdì 14 maggio: instabile al nord e al centro con rovesci frequenti, anche a sfondo temporalesco, specie nelle ore pomeridiane. Tempo migliore al sud.

sabato 15 maggio: maltempo su gran parte d'Italia, specie al centro, al sud e sul nord-est con piogge, temporali e rinforzo dei venti, tempo migliore su estremo nord-ovest, Sardegna e Sicilia meridionale, schiarite al nord nel corso della giornata. Temperature in calo generale.

domenica 16 maggio: tempo in miglioramento ma ancora fenomeni temporaleschi residui lungo la dorsale appenninica del centro e del sud nel pomeriggio. Temperature in aumento.

lunedì 17 maggio e martedì 18 maggio: generale condizioni di variabilità ma senza fenomeni rilevanti e con prevalenza di schiarite. Temperature gradevoli.

