Meteo 7 giorni: settimana troppo calda e afosa in arrivo

Il calore sahariano sta offrendo brevi momenti di relativo sollievo su molte aree, soprattutto nel centro e nel nord, anche se l'umidità è lievemente cresciuta. Questo lieve indebolimento dell'alta pressione, però, non deve ingannare!

Nei prossimi giorni avremo a che fare con uno degli episodi di calore più intensi degli ultimi tempi, come già visto in questo articolo. Non ci sono più incertezze sull'arrivo del calore estremo, per alcune regioni straordinario, tra lunedì e giovedì. E questa volta la meta del flusso di aria calda sarà l'intera Italia.

Ma fino a dove arriveranno le temperature? Le roventi correnti d'aria sahariane invaderanno il Mediterraneo principalmente dall'inizio della prossima settimana, momento in cui porteranno sulle nostre regioni valori termici (in quota) molto significativi: per essere precisi, si registreranno temperature, a circa 1600 metri di altitudine, fino a 28-29°C. Tali elevati valori termici in quota daranno luogo ad un incremento netto delle temperature in tutta l'Italia, soprattutto al centro, al sud e sulle isole principali. In queste zone le temperature massime supereranno in molti luoghi i 33-35°C per diversi giorni consecutivi tra il 16 e il 20 Luglio. Nelle aree interne il termometro arriverà facilmente a 38-41°C, fino a raggiungere i 43-44°C in zone critiche come le aree interne della Sardegna, della Sicilia e della Puglia. Grande caldo anche al nord, dove il termometro salirà ulteriormente fino a toccare i 41-42°C tra il basso Veneto ed Emilia Romagna.

Analizziamo nel dettaglio cosa ci attende giorno per giorno:

Domenica 16 Luglio: caldo intenso su tutta Italia, punte di 41°C nelle zone interne del sud. Picchi di 38-39°C anche in Romagna e sulla fascia adriatica.

Lunedì 17 Luglio: insiste il grande caldo eccezionale su tutto il centro, il sud e le isole maggiori. Caldo intenso e afoso anche al nord.

Martedì 18 Luglio: caldo intenso su tutta Italia, temperature estreme fino a 43°C nelle zone interne del sud e delle isole.

Mercoledì 19 Luglio: caldo esagerato da nord a sud. Punte di oltre 40°C al nord, fino a 42-44°C nelle zone interne del sud e delle isole. Possibili 45°C in Sardegna e Puglia settentrionale. Afa pesante e insopportabile di sera.

Giovedì 20 Luglio: caldo intenso ovunque, punte di 45°C su Puglia settentrionale e Sardegna. Afa insopportabile sulle coste e pianure sia di giorno che di sera.

Venerdì 21 Luglio: stabile e ancora troppo caldo al centro e al sud. Graduale calo termico al nord, possibili anche dei temporali.

Sabato 22 Luglio: instabilità più frequente al nord e calo termico. Caldo estremo al sud Italia!

