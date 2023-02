Meteo 7 giorni: settimana perturbata in vista in Italia e la neve su alcune regioni!

Febbraio volge al termine e con esso anche l'inverno che, a quanto pare, ha deciso di risvegliarsi proprio al fotofinish! Ebbene è in dirittura d'arrivo un'avvezione fredda artico-continentale che irromperà sull'alto Adriatico (e in parte anche dalla Valle del Rodano) nel corso di domenica 26 febbraio.

Sarà proprio questa ondata di freddo a regalare nevicate a bassa quota sulle regioni del nord, prevalentemente su Emilia, Lombardia, Piemonte e Liguria centrale. Il merito va dato anche ad una depressione che si intensificherà sull'alto Tirreno, nei pressi della Corsica, che avrà il grande merito di diffondere precipitazioni su gran parte del centro e del nord Italia.

Questa depressione persisterà nel Mediterraneo anche nei giorni successivi: difatti tra lunedì e martedì ci aspettiamo altre precipitazioni da nord a sud, seppur un po' più disorganizzate. La neve, però, scenderà solo a quote medio-alte considerando che si esauriranno in fretta le correnti fredde artico-continentali. Solo in Piemonte, più precisamente sul cuneese, qualche altra bianca sorpresa potrebbe giungere a bassa quota ad inizio prossima settimana.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Sabato 25 febbraio: piogge sparse al nord e medio-alto Tirreno, stabile al sud con temperature pienamente primaverili (fino a 25°C!). Deciso peggioramento dalla sera su tutto il centro Italia. Temperature in forte aumento al centro e al sud.

Domenica 26 febbraio: sempre più probabile l'arrivo della neve in pianura al Nordovest e in collina al Nordest, Toscana e Marche. Forte nevicata probabile su Torino, fioccate con accumuli blandi o semplici spolverate in Lombardia. Neve sull'Emilia fino in pianura, ma con accumuli più sostanziosi in collina.Temperature in forte calo al nord e centro Italia per l'arrivo di aria fredda dall'est, valori in lieve calo al sud.

Lunedì 27 febbraio: nevicate al Nordovest in pianura o bassa collina, piovaschi al centro Italia e al sud, eccetto qualche forte acquazzone o temporale sull'arco ionico. Temperature in aumento al nord, stazionarie altrove.

Martedì 28 febbraio: residui ultimi fenomeni su Liguria e Piemonte. Maltempo sulle regioni centrali e meridionali con neve ad alta quota. Temperature in aumento.

Mercoledì 1 marzo: il nuovo mese parte con l'instabilità presente soprattutto al centro Italia. Possibile nuova estensione dei fenomeni anche al nord. Temperature in aumento.

Giovedì 2 marzo: instabilità al centro e al sud, graduale miglioramento al nord. Temperature stazionarie.

Venerdì 3 marzo: generalmente stabile su tutto il centro e il nord, residue piogge al sud. Il maltempo allenta la presa.

