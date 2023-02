Meteo 7 giorni: settimana da dimenticare, poi crescono le possibilitÃ  di FREDDO da est!

Inutile girarci attorno: sarà una settimana da dimenticare in ottica invernale. L'anticiclone farà la voce grossa non solo in Italia ma su tutta l'Europa centro-meridionale mantenendo ben alla larga ogni genere di perturbazione. Insomma proprio ciò che non ci voleva per la lotta alla siccità ormai sempre più in primo piano.

L'apice della mitezza, già vista in questo articolo, è prevista tra venerdì e sabato quando le massime potrebbero sfiorare i 20-21°C su tante località da nord a sud, come se ci trovassimo in piena primavera. Addirittura lo zero termico schizzerà ben oltre i 2500-3000 metri di altitudine specie al nordovest.

Ma quanto durerà questo anticiclone? Fino al termine della settimana non avremo alcuna possibilità di cambiamenti rivelanti, per cui la stabilità resisterà fino a domenica, assieme alle alte temperature. Dalla prossima settimana sembra aprirsi un periodo leggermente più dinamico e movimentato sull'Europa, grazie ad un blando cedimento del vortice polare che porterebbe ad un riversamento di freddo dalla Groenlandia all'Europa settentrionale ed orientale.

Questa dinamica favorirebbe una maggior possibilità di ondate di freddo (al momento marginali) verso le regioni adriatiche e il sud. Insomma nell'ultima settimana di febbraio potremmo tornare a percepire temperature più consone all'inverno.

E il maltempo? Pare che tra lunedì 20 e martedì 21 un po' di piogge e nevicate (in alta collina) possano lambire le regioni del centro e del sud grazie ad un fronte freddo balcanico. Poco da dire per il nord: qui le precipitazioni saranno ancora assenti fino ad inizio prossima settimana.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Mercoledì 15 febbraio: stabile grazie all'alta pressione distesa su tutta Italia. Notti molto fredde e rischio gelate, più tiepido di giorno.

Giovedì 16 febbraio: non si notano grandi cambiamenti. Anticiclone protagonista su tutta Italia e temperature in aumento nei valori massimi.

Venerdì 17 febbraio: giornata stabile grazie all'alta pressione. Temperature in ulteriore aumento da nord a sud.

Sabato 18 febbraio: poche variaizoni, l'anticiclone persiste sul Mediterraneo e l'Europa centrale. Temperature stazionarie.

Domenica 19 febbraio: possibile lento cedimento dell'alta pressione e arrivo di infiltrazioni fredde dai Balcani verso le regioni adriatiche. Temperature in calo.

Lunedì 20 febbraio: aria più fredda verso il lato adriatico e il sud, possibile ritorno di piogge sparse e nevicate in alta collina. Sempre sereno al nord e alto Tirreno. Temperature in netto calo.

Martedì 21 febbraio: precipitazioni sparse al sud, in via di miglioramento. Più soleggiato altrove. Temperature in calo netto.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

