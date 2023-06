Meteo 7 giorni: settimana da dimenticare in arrivo!

Siamo ormai nella seconda decade di Giugno ma l'Estate non riesce proprio a farsi avanti. Gli anticicloni (sia azzorriani che africani) sono ben distanti dall'Italia e non riescono a trovare spiragli per innalzarsi sin sullo Stivale: questa assenza pesante è inevitabilmente colmata dalle fresche correnti settentrionali, le quali determinano a più riprese acquazzoni e temporali.

Ma il peggioramento previsto a metà settimana, che corrisponderà anche alla metà di Giugno, è decisamente clamoroso considerando che ci troviamo nel primo mese dell'Estate meteorologica. Le ultime simulazioni modellistiche ci mostrano una depressione atlantica in arrivo nel Mediterraneo, la quale sarà rimpolpata dalle correnti fresche nord-orientali provenienti direttamente dall'est Europa. Questa perturbazione sferzerà molte nostre regioni tra 14 e 16 Giugno, generando piogge diffuse e locali temporali molto intensi.

Al momento potrebbe essere il Meridione l'obiettivo principale di questa depressione insidiosa. Ma centro e nord Italia non staranno a guardare e potrebbero fare i conti con altri intensi temporali. Come se non bastasse la lacuna barica non si colmerà facilmente ed anche il prossimo week-end potrebbe rivelarsi molto instabile e turbolento.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Domenica 11 Giugno: aria fresca dai Balcani, rischio temporali intensi sul versante tirrenico nel pomeriggio. Instabile anche su Alpi, Prealpi e zone interne del lato adriatico. Temperature in calo.

Lunedì 12 Giugno: acquazzoni e temporali sparsi specie nei settori interni. Instabilità diffusa al nord. Più variabile sulle coste.

Martedì 13 Giugno: acquazzoni e temporali al nord, anche in Val Padana. Fenomeni sparsi su centro e sud. Temperature in lieve aumento.

Mercoledì 14 Giugno: depressione in arrivo da ovest, rischio maltempo intenso al centro e sulle isole maggiori, in estensione dalla sera al sud. Instabilità sparsa al nord.

Giovedì 15 Giugno: depressione su centro e sud Italia, rischio temporali intensi e stazionari. Fenomeni anche al nord, specie al Nordest. Temperature in calo.

Venerdì 16 Giugno: nucleo fresco dai Balcani in discesa sull'Italia, tantissima instabilità presente da nord a sud, soprattutto nelle aree interne e collinari. Temperature in calo.

Sabato 17 Giugno: situazione analoga al giorno precedente. Tanta instabilità, più presente tra pomeriggio e sera.

