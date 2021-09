Meteo 7 giorni: sbalzi termici con CALDO in arrivo e TEMPORALI violenti, ecco quando e le regioni coinvolte

L'aria fresca dai Balcani che rientra da est nel Mediterraneo e provoca una temporanea flessione delle temperature tra questa sera e giovedì mattina al nord e lungo il versante adriatico, qui le temperature previste a 1500m all'alba di giovedì sull'Italia:

Subito dopo l'aria calda da sud ovest che raggiunge tutto il centro, il sud e soprattutto le isole maggiori, tra venerdì e sabato, con temperature nuovamente estive e picchi anche di 34°C, poi lo sfondamento dell'aria fresca al nord nella mattinata di domenica, qui i valori termici previsti a 1500m:

Il tutto avrà come conseguenza nella giornata di domenica 26 settembre l'attivazione di forti temporali, in concomitanza con il passaggio di una perturbazione in arrivo dalla Francia.



I modelli prevedono la possibilità di intensi temporali nel corso del pomeriggio di domenica tra Piemonte, Liguria, Lombardia e verso sera sul Veneto e l'Emilia, per poi dilagare sul Friuli Venezia Giulia, da notare i possibili nubifragi in arrivo dal amre lungo la costa Toscana, in movimento attenuato verso la Romagna, le Marche e il nord dell'Umbria:

L'evoluzione successiva prevede già da lunedì il ripristino di condizioni soleggiate sul nord-ovest, ancora qualche temporale in mattinata sul nord-est e le zone interne del centro, ma in miglioramento nelle ore successive, pur con calo delle temperature per rotazione dei venti a Maestrale e fine del caldo anche al sud.



Martedì e mercoledì prevalenza di bel tempo ovunque con clima gradevole, fresco al mattino, mite nel pomeriggio.



SINTESI PREVISIONALE sino a mercoledì 23 settembre:

giovedì 23 settembre: al mattino nubi al nord-ovest, medio e basso Adriatico per venti freschi da nord-est, bora e cielo sereno su alto Adriatico, clima fresco, altrove sereno, salvo addensamenti tra Sardegna e Sicilia, nel pomeriggio migliora ovunque e cessazione del vento, temperature in generale calo.

venerdì 24 e sabato 25 settembre: bel tempo ovunque con temperature in aumento nei valori massimi. Verso sera sabato nubi e qualche rovescio possibile su Toscana, Emilia e Lombardia, da confermare.



domenica 26 settembre: maltempo temporalesco al nord e sulla Toscana in movimento da ovest verso est con fenomeni anche intensi, di matrice marittima sulla costa toscana con possibili nubifragi in movimento attenuato verso nord Umbria, Marche, Romagna, associati a calo delle temperature. Solo nubi sparse sul resto del centro, bello e caldo al sud.



lunedì 27 settembre: ancora temporali nelle prime ore su Friuli Venezia Giulia, zone interne del centro, schiarite altrove, ingresso di Maestrale e Tramontana con generale calo delle temperature anche al centro e al sud. Entro sera ovunque sereno.



martedì 28 e mercoledì 29 settembre: bel tempo e clima mite, passaggi nuvolosi a tratti al nord, specie lungo le Alpi ma senza conseguenze.