Meteo 7 giorni: sarà CALDO ANOMALO per ottobre, speranze di pioggia su poche regioni

La clamorosa ondata di caldo che avrà inizio nel week-end è ormai confermata e persisterà diversi giorni, concentrandosi principalmente sulle regioni centrali e meridionali. Tutto merito dell'intramontabile anticiclone sub-tropicale, destinato a rafforzarsi sul Mediterraneo centrale in risposta ad una forte depressione che prenderà vita nell'oceano Atlantico.

L'anticiclone sarà alimentato da aria più calda sub-tropicale che renderà il promontorio anticiclonico particolarmente alto e robusto, come se ci trovassimo nel pieno dell'estate. Come già osservato in questo articolo, lo zero termico nel week-end e ad inizio settimana schizzerà addirittura oltre i 4000 metri di quota, fenomeno davvero raro per il pieno dell'Autunno! Le anomalie di caldo persisteranno anche nei primi giorni della prossima settimana.

E le piogge? Col rinforzo dell'anticiclone al sud Italia ecco che il nord si troverà sull'area di confine tra le correnti sub-tropicali e quelle umide atlantiche. Ciò significa che potremo imbatterci in piogge sparse e qualche forte acquazzone già da venerdì sulle regioni settentrionali. Le aree più coinvolte dalle piogge saranno quelle montuose (sia l'arco alpino che l'Appennino settentrionale).

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Giovedì 20 ottobre: stabile su tutta Italia, dalla sera nubi in aumento al nord e prime deboli piogge al nordovest. Temperature stazionarie.

Venerdì 21 ottobre: piogge e rovesci sparsi al nord Italia, specie sulle Alpi e in Liguria centro-orientale. Nubi in aumento al centro, stabile e soleggiato al sud con clima molto mite.

Sabato 22 ottobre: piogge al nordest, fenomeni in estensione anche al centro Italia. Stabile e caldo in aumento al sud.

Domenica 23 ottobre: momentanea pausa al nord, stabile al centro e al sud con temperature in ulteriore aumento. Caldo anomalo per le isole maggiori.

Lunedì 24 ottobre: nuovo peggioramento al nord con piogge sparse e rovesci isolati. Nubi al centro, stabile e caldo anomalo al sud. Temperature in ulteriore aumento.

Martedì 25 ottobre: caldo anomalo al sud con picchi di 30-31°C. Nubi e instabilità al nord e medio-alto Tirreno.

Mercoledì 26 ottobre: un po' di nubi al nord senza particolari fenomeni. Caldo simil-estivo al centro e al sud..

