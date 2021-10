Meteo 7 GIORNI: ritorno dell'AUTUNNO in grande stile, ecco come inizia NOVEMBRE

Stabilità e siccità sembrano avere davvero i giorni contati: le conferme riguardo un netto (oseremmo dire radicale) cambio di scenario a livello europeo arrivano da tutti i principali modelli matematici. Tra fine ottobre e inizio novembre lo scacchiere barico tra Atlantico ed Europa subirà modifiche importanti che porteranno l'anticiclone lontano dall'Europa centro-occidentale, lasciando così il via libera alle perturbazioni nord atlantiche.

Gli effetti di questo stravolgimento barico saranno tangibili anche in Italia ed in particolare al nord. Dopo settimane di stabilità e siccità è altamente probabile il ritorno della pioggia proprio sul finire di ottobre, ma sarà nel corso della prima decade di novembre che l'Autunno potrebbe improvvisamente fare la voce grossa come mai aveva fatto nei primi due mesi della stagione.

Una serie di perturbazioni, inizialmente nord atlantiche e successivamente artiche (leggi qui l'approfondimento), potrebbero far piombare il nord ed il centro Italia in una lunga fase piovosa e via via sempre più fredda. Paradossamente per il sud potrebbe aprirsi un periodo più stabile e più gradevole dopo il transito del potente ciclone ora situato in Sicilia (leggi l'approfondimento).

Elaborazione previsionale del modello GFS per lunedì: le perturbazioni atlantiche tornano a scorrere sull'Europa centrale, fino ad attraversare il nord Italia

Ma andiamo con ordine e vediamo cosa ci aspetta nei prossimi 7 giorni:

Mercoledì 27 ottobre: piogge e rovesci su Sicilia centrale e meridionale. Momentaneo lieve miglioramento sul resto del sud. Stabile sul resto d'Italia. Temperature stazionarie o in lieve aumento.

Giovedì 28 ottobre: ciclone in spostamento graduale verso nord. Ancora maltempo intenso su Sicilia e Calabria, in estensione anche alla Sardegna. Nubi su Basilicata, Campania, Puglia. Stabile su tutto il centro e il nord. Temperature in lieve aumento.

Venerdì 29 ottobre: maltempo diffuso sulle isole maggiori e in Calabria. Piogge sparse su Basilicata, Campania, Lazio, Puglia. Stabile al nord. Temperature stazionarie.

Sabato 30 ottobre: residui fenomeni sulle isole maggiori, Toscana e Lazio. Graduale aumento delle nubi al nord. Temperature stazionarie o in lieve aumento.

Domenica 31 ottobre: tempo in peggioramento al nord per l'arrivo di una perturbazione atlantica. Piogge su Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta e Lombardia, in estensione al Nordest dal pomeriggio. Nubi in aumento al centro, più stabile al sud eccetto residue piogge in Sicilia. Temperature in aumento.

Accumuli di pioggia fino a lunedì in Italia. Piogge importanti all'estremo sud (concentrate tra oggi e venerdì), ma si nota anche il ritorno della pioggia al nord con episodi anche intensi. (vedi mappe).

Lunedì 1 novembre: maltempo diffuso al nord con piogge e rovesci, maltempo in estensione al centro. Neve sulle Alpi a quote alte. Stabile al sud. Temperature in ulteriore aumento.

Martedì 2 novembre: momentaneo miglioramento al nord, piogge e temporali verso il centro-sud.

