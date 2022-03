Meteo 7 giorni: risveglio tardivo dell'inverno, altro maltempo in vista!

È stato un esordio di primavera meteorologica decisamente poco primaverile e tanto invernale, a causa di un'irruzione fredda continentale che ha riportato un po' di neve a quote bassissime al sud e sul lato adriatico.

Tuttavia, come già anticipato in questo articolo, si è trattato di un fuoco di paglia: nel corso dei prossimi giorni e per gran parte della prima decade di marzo è molto probabile che il freddo (quello invernale) ci farà compagnia assieme a nubi, piogge e nevicate.

Dell'anticiclone delle Azzorre e ancor più di quello africano, nemmeno l'ombra. Saranno le basse pressioni e l'aria fredda (sia artica che continentale) a caratterizzare le condizioni meteorologiche dell'Italia.

Una breve pausa è arrivo tra domani e giovedì pomeriggio, poi il maltempo tornerà ad invadere lo Stivale grazie ad una depressione in arrivo da ovest. I primi fenomeni si affacceranno giovedì sera sul lato tirrenico, dopodiché invaderanno gran parte del centro e del sud nei giorni successivi. Possibilità di piogge sparse anche per il nord, con fiocchi di neve a quote collinari.

Ed il maltempo potrebbe non finire qui: ad inizio prossima settimana, attorno all'8 marzo, potrebbe manifestarsi una nuova ondata di freddo intenso dall'est Europa, in grado di portare altra neve a quote molto basse in Italia. Insomma la primavera è ancora molto lontana.

Ma andiamo con ordine e vediamo cosa ci aspetta nei prossimi 7 giorni:

Mercoledì 2 marzo: residui fenomeni al sud al mattino, dal pomeriggio soleggiato su quasi tutta Italia. Clima gelido all'alba.

Giovedì 3 marzo: stabile su quasi tutta Italia, nubi in aumento dalla sera e isolate piogge sul medio-basso Tirreno. Temperature stazionarie.

Venerdì 4 marzo: tempo in netto peggioramento sulle regioni centrali, qualche pioggia in arrivo anche al nord. Neve in Appennino fino in alta collina. Temperature stazionarie o in leggero aumento.

Sabato 5 marzo: maltempo diffuso al centro e al sud, isolati fenomeni anche al nord. Nevicate abbondanti in Appennino.

Domenica 6 marzo: perturbato al centro e al sud, neve in Appennino. Rischio temporali intensi al Meridione. Piogge sparse in transito anche al nordest. Temperature stazionarie.

Lunedì 7 marzo: anticiclone lontano dall'Italia e persistenza di condizioni di instabilità e clima freddo.

Martedì 8 marzo: possibile nuova ondata di freddo intenso dai Balcani. Nuove nevicate a quote basse.

