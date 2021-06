METEO 7 GIORNI: resta elevato il rischio TEMPORALI nelle località interne

Un inizio di estate ancora zoppicante su una grossa fetta del vecchio continente, l'alta pressione infatti rimane ancora poco propensa a distendersi in maniera decisa verso est, preferendo di gran lunga restarsene defilata sull'oceano Atlantico ed il Regno Unito. Sull'Europa centrale e orientale, incluso anche il nostro Paese, pur mancando l'azione diretta di una pertrbazione organizzata il tempo non risulta stabile, alle quote superiori trovano spazio alcuni modesti impulsi d'aria più fresca che rinnovano condizioni marginali di instabilità. Il forte irraggiamento solare di giugno favorisce lo sviluppo di nubi cumuliformi soprattutto durante le ore più calde del giorno, con elevato il rischio di temporali. Questi temporali colpiscono dapprima i rilievi montuosi per poi conquistare anche alcuni settori di pianura. Si tratta di fenomeni che colpiscono il territorio in modo irregolare ma che in alcuni casi possono recare precipitazioni significative.



E' già successo nel fine settimana su diversi settori del nord Italia ma anche su Paesi come Francia e Germania, dove le avverse condizioni atmosferiche hanno provocato anche diversi danni. Questo tipo di tempo continuerà ancora per alcuni giorni, con dei temporali che in maniera puntuale si verificheranno tra il pomeriggio e la serata sulla dorsale alpina e appenninica, dipanandosi in forma sporadica anche verso le pianure e occasionalmente su alcuni settori costieri. Anomalie di geopotenziale alla quota di 500hpa (circa 5500 metri) calcolate dal modello americano riferita a mercoledì 9 maggio, in cui si evince la presenza di un campo anticiclonico sull'ovest Europa, contrapposto ad una circolazione più fresca e instabile su Italia e Balcani:

Un rinforzo più convinto dell'alta pressione verso l'Europa ed il Mediterraneo centrale, potrebbe verificarsi entro il prossimo fine settimana (sabato 12, domenica 13). Gli effetti di questo rinforzo potrebbero farsi sentire soprattutto sulle regioni del nord, con un rialzo delle temperature fino a valori pienamente estivi. Ci sarebbe anche un minor rischio di temporale sui rilievi. Analisi in quota del modello americano riferita a domenica 13:

Sintesi previsionale da martedì 8 a martedì 15:



Martedì 8 con rischio di qualche forte temporale specie sull'Appennino centrale. Fenomeni più circoscritti al nord. Variabile al sud.

Mercoledi 9 torna qualche temporale in più sulle Alpi, fenomeni più sporadici al centro. Nubi di passaggio al sud.

Giovedi 10 ancora qualche temporale sulle Alpi, tempo migliore al centro, qualche rovescio o breve temporale al sud.



Venerdì 11 a rischio temporale i rilievi del centro e del sud. Qualche rovescio sulle Alpi. Milgiore su coste e pianure.



Sabato 12 e domenica 13 qualche temporale possibile al centro e al sud, specie sui rilievi, più sole al nord, dove ci sarà un rialzo termico.



Lunedì 14 e martedì 15 con tempo soleggiato e ulteriore rialzo termico.