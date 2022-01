Meteo 7 giorni: rapide sferzate artiche, ma maltempo NON per tutti!

Il dominio dell'alta pressione delle Azzorre proseguirà ancora a lungo sull'Europa occidentale, riuscendo a sbarrare la strada ad ogni sortita offensiva atlantica: questo assetto barico persisterà almeno fino ai primi giorni di febbraio, dopodiché potrebbe verificarsi un cambio di circolazione (annunciato in questo articolo).

Nel corso dei prossimi giorni potrebbero esserci "sorprese" solo lungo il fianco orientale dell'anticiclone, ovvero sul settore balcanico e marginalmente al centro e al sud Italia. Difatti nei prossimi 7 giorni ci aspettiamo almeno due perturbazioni artiche, molto rapide, in grado di portare un po' di pioggia ed un po' di neve in Appennino.

La prima perturbazione irromperà tra venerdì sera e sabato mattina, portando piogge sparse su Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia (leggi qui maggiori approfondimenti).

L'altra, più intensa, arriverà tra 1 e 2 febbraio e coinvolgerà gran parte del centro e del sud con piogge, qualche temporale e nevicate in Appennino fino in alta collina.

Il nord resterà, in entrambe le occasioni, ai margini del maltempo e continuerà a fare i conti con l'alta pressione. L'unico cambiamento sarà prodotto dall'ingresso di venti più secchi di foehn che riusciranno, in parte, a dissolvere la coltre di nebbia presente in pianura Padana garantendo un rimescolamento dell'aria.

Ma andiamo con ordine e vediamo cosa ci aspetta nei prossimi 7 giorni:

Venerdì 28 gennaio: venti di foehn in arrivo sulle Alpi verso le pianure, nebbie in graduale dissolvimento. Dalla sera piogge in arrivo su Abruzzo, Molise e Puglia. Temperature in calo.

Sabato 29 gennaio: piogge sparse al sud, accompagnate da forti venti di tramontana. Fiocchi di neve in Appennino oltre 700 metri. Sereno o poco nuvoloso altrove. Temperature in calo.

Domenica 30 gennaio: generalmente stabile, l'alta pressione torna ad inglobare tutta Italia. Temperature stazionarie.

Lunedì 31 gennaio: stabile al mattino, dal pomeriggio nubi in aumento al nord e centro Italia, piogge sparse sulle coste tirreniche. Temperature in aumento lieve.

Martedì 1 febbraio: possibile incursione di aria fredda che darà vita ad una depressione tirrenica. Maltempo al centro Italia, in estensione al sud entro sera. Isolate piogge possibili su Liguria ed Emilia Romagna. Temperature in calo.

Mercoledì 2 febbraio: maltempo al sud con neve in Appennino, residue piogge al centro. Stabile e secco al nord.

Giovedì 3 febbraio: isolate piogge sul basso adriatico e al sud per effetto di blandi refoli freddi dai Balcani. Sereno al centro e al nord.

