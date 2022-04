Meteo 7 giorni: rapida sferzata FREDDA nel fine settimana, poi...

Come già accennato nei precedenti articoli, dobbiamo preparci a vivere un periodo estremamente dinamico sotto il profilo termico. In pochi giorni passeremo dalla mitezza al freddo pienamente invernale fino a ritornare alla mitezza primaverile. Insomma una vera e propria altalena termica che ci farà vivere i climi di due stagioni in appena 3-4 giorni.

L'ondata di freddo del week-end è ormai confermata: un flusso d'aria fredda artica scivolerà sin verso il Mediterraneo nel corso di sabato dove darà vita ad una depressione piuttosto rapida ma ricca di fenomeni. Il fronte freddo della perturbazione attraverserà, sabato, gran parte del nord (in particolare il nordest) con una serie di rovesci e temporali localmente intensi. Il maltempo poi si estenderà rapidamente verso il centro e il sud tra la sera di sabato e la giornata di domenica.

Le temperature crolleranno dapprima al nord e successivamente sul resto d'Italia, il tutto per appena 24 ore! Da lunedì la colonnina di mercurio tornerà a salire rapidamente ovunque fino a portarsi nuovamente oltre le medie del periodo (leggi qui maggiori informazioni).

La mitezza sarà sempre più protagonista nel corso della prossima settimana, ma attenzione al possibile ritorno del maltempo da ovest, che potrebbe lambire le regioni occidentali come il nordovest e la Sardegna.

Ma andiamo con ordine e vediamo cosa ci aspetta nei prossimi 7 giorni:

Venerdì 8 aprile: rapido rinforzo dell'alta pressione e arrivo di aria mite sud-occidentale. Temperature in netto aumento, ma attenzione alle raffiche di garbino lungo l'Appennino, a tratti superiori ai 70-80 km/h. Intense nevicate sulle Alpi di confine occidentali oltre 1600 metri. Temperature in aumento.

Sabato 9 aprile: mattinata molto mite ovunque ma ventosa. Instabilità in aumento tra pomeriggio e sera al nord a causa di un'improvvisa irruzione artica. Rischio temporali e piogge intense su buona parte del nord, specie sul Triveneto. Dalla tarda sera instabilità in spostamento al centro Italia. Temperature in netto calo al nord a partire dal pomeriggio, stazionarie altrove. Nevicate fin sui 600-700 metri entro sera su Triveneto ed Emilia.

Domenica 10 aprile: acquazzoni e temporali sul medio-basso Adriatico e al sud, migliora rapidamente al nord. Netto aumento termico al nord, forte calo al centro e al sud.

Lunedì 11 aprile: alta pressione su tutta Italia, temperature in sensibile aumento al nord e al centro. Residuo freddo al sud.

Martedì 12 aprile: stabile e soleggiato, avvezione molto mite da sud-ovest in arrivo e ulteriore aumento termico da nord a sud.

Mercoledì 13 aprile: anticiclone e tempo stabile su gran parte d'Italia con clima mite. Possibile peggioramento su Sardegna e nordovest a causa di una perturbazione atlantica situata nel Mediterraneo occidentale. Temperature in aumento.

Giovedì 14 aprile: possibile maltempo su Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta e Sardegna. Soleggiato e ventoso altrove.

