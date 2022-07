Meteo 7 giorni: quanto durerà la rinfrescata? Pessimi scenari la prossima settimana

Il tempo è in rapido cambiamento in Italia grazie ad un flusso d'aria fresca proveniente dal nord Europa, che proprio in queste ore sta penetrando sull'alto Adriatico pronto a dilagare su tutto lo Stivale.

La parte più corposa del peggioramento arriverà tra stasera e venerdì, soprattutto al nordest, lungo le regioni adriatiche e al sud: ci aspettiamo rovesci diffusi e isolati potenti temporali ricchi di grandine (leggi qui maggiori approfondimenti). Inoltre si solleverà un sostenuto vento di bora sull'alto Adriatico ed un'intensa tramontana su buona parte del centro e del sud, la quale trascinerà sulle nostre città aria più fresca e gradevole che farà finalmente scendere le temperature.

L'aria sarà gradevole anche nel fine settimana, nonostante il ritorno del Sole quasi ovunque. Il vento ci terrà compagnia, almeno al sud e sul basso Adriatico, fino ad inizio prossima settimana.

E poi? Le ultimissime emissioni dei modelli matematici ci mostrano una crescente probabilità del ritorno del caldo. L'alta pressione, infatti, sarà nuovamente costretta a spingersi verso l'Italia portando ancora siccità ed un aumento marcato delle temperature.

Dal 13 luglio il caldo tornerà a farsi intenso al nord e sul lato tirrenico, mentre avremo caldo senza eccessi sui settori adriatici e al sud (ancora per poco).

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Venerdì 8 luglio: maltempo diffuso al sud e medio-basso Adriatico, con isolati violenti temporali specie sull'arco ionico. Sereno al nord. Temperature in netto calo.

Sabato 9 luglio: migliora il tempo ovunque, ma venti sostenuti di maestrale sul centro e al sud. Clima gradevole.

Domenica 10 luglio: generalmente sereno o poco nuvoloso con qualche temporale pomeridiano nei settori interni. Temperature stazionarie.

Lunedì 11 luglio: persiste un flusso fresco settentrionale, possibili nuovi temporali su monti e colline. Temperature stazionarie.

Martedì 12 luglio: temporali sparsi al nord, in estensione anche al centro e alle zone interne del sud tra pomeriggio e sera. Temperature stazionarie.

Mercoledì 13 luglio: tempo generalmente stabile su tutta Italia, temperature in aumento al nord e alto Tirreno, resiste aria meno calda al sud e lato adriatico con occasionali temporali.

Giovedì 14 luglio: anticiclone in assestamento sulla nostra penisola. Tempo stabile e caldo a tratti intenso al nord e sull'alto Tirreno. Isolati temporali al sud e temperature di poco superiori alle medie.

Cosa succederà a 15 giorni? Leggi qui >>>

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località