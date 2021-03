METEO 7 GIORNI: quando la primavera si traveste da inverno

A cavallo tra l'ultima settimana di febbraio e l'inizio di marzo, l'Europa ed il Mediterraneo avevano vissuto una fase precocemente primaverile, con temperature che si erano portate di molti gradi sopra la media del periodo. Adesso però la stagione sembra fare un passo indietro; commentando le carte di questi giorni sembra proprio che l'inverno provi a rubare il posto alla primavera, grazie ad una situazione sinottica che nei mesi invernali veri e propri, avrebbe fatto felici gli amanti della stagione fredda. Naturalmente al calendario non si comanda, e così anche in una situazione sinottica piuttosto fredda, nella seconda decade di marzo non possiamo aspettarci gli stessi effetti che avremo potuto avere nel mese di gennaio. Certo è che sè questi scenari fossero confermati, un episodio di maltempo e di freddo tardivo sarebbero assicurati. Previsione Spaghetti Ensemble per la città di ROMA, in cui si osserva un lungo periodo di temperature sotto la media (membri ensemble sotto la linea rossa):

In buona sostanza i modelli prevedono una brusca frenata delle correnti occidentali, con lo sviluppo di un promontorio anticiclonico lungo i meridiani dell'Oceano Atlantico, l'avvio di una nuova circolazione di stampo marcatamente meridiano che sarebbe composta da una risalita di aria calda sull'oceano Atlantico, fino alle elevate latitudini settentrionali, di pari passo una discesa d'aria molto fredda artica sull'Europa. Il blocco anticiclonico sarebbe molto tenace, favorendo un raffreddamento sensibile della temperatura che riuscirebbe a spingersi fino al nostro Paese. Questo calo della temperatura si farà sentire già partire da lunedì prossimo, anche se potrebbe diventare più sensibile della seconda metà della settimana. analisi del modello europeo riferita a venerdì 19 marzo, con sviluppo di un'ampia circolazione fredda sui paesi dell'Europa meridionale:

Le correnti settentrionali associate alla discesa fredda porterebbero più facilmente episodi di instabilità al centro ed al sud, sebbene non siano escluse delle precipitazioni anche al nord. La quota neve sarebbe piuttosto bassa, probabilmente anche sotto i 1000 metri.

Sintesi previsionale da sabato 13 a sabato 20 marzo:

Sabato 13 iniziali condizioni di cielo sereno con qualche nube al sud. Peggiora in giornata al nord con aumento della nuvolosità. Temperature stazionarie, ventilazione occidentale.

Domenica 14 nuvolosità a carattere sparso soprattutto al nord-est e lungo i versanti tirrenici, con dei piovaschi. Migliora in giornata su tutto il nord e su parte del centro, mentre aumenteranno le nubi al sud. Temperature stazionarie, ventilato.

Lunedì 15 con tempo incerto soprattutto al centro ed al sud, saranno possibili dei piovaschi su medio e basso Adriatico. Delle precipitazioni nevose a bassa quota saranno possibili anche sui rilievi di confine delle Alpi. Ventilazione nord-occidentale con riduzione termica.



Martedì 16 rimangono condizioni di instabilità al centro-sud, con rovesci e brevi temporali. Soleggiato al nord. Temperature in ribasso e ventilazione settentrionale.



Mercoledì 17 ancora con qualche spunto di instabilità al centro ed al sud. Nevicate sui rilievi alpini di confine, soleggiato sul resto del nord. Temperature piuttosto fredde specie nelle ore di buio.



Giovedì 18 con tempo incerto specie al sud e su parte del centro. Più sereno al nord. Temperature sottomedia e venti settentrionali.



Venerdì 19 e sabato 20 marzo possibile un episodio di MALTEMPO in chiave INVERNALE per il nord, con neve a bassa quota. Più schiarite al sud. Temperature ovunque sottomedia.