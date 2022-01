Meteo 7 giorni: qualche nota instabile in un mare di alta pressione, incombe anche l'anticiclone AFRICANO

L'ombra sempre più opprimente dell'anticiclone continua ad invadere quasi tutta l'Europa occidentale, impedendo l'ingresso di ogni genere di perturbazione atlantica e aggravando sempre più la siccità.

Escludendo l'irruzione artica in atto in queste ore (qui maggiori approfondimenti), avremo a che fare ancora con tanti giorni stabili e con poca, pochissima pioggia. La depressione artica in formazione nel Tirreno già martedì sera abbandonerà quasi totalmente l'Italia, lasciando spazio a cieli sereni ed un aumento delle temperature.

Nel corso del fine settimana riuscirà a transitare qualche refolo umido dall'Atlantico sin verso la nostra penisola, ma con effetti davvero effimeri: qualche piovasco isolato si farà largo al centro e poi al sud tra sabato e domenica, mentre il nord continuerà a fare i conti con la siccità.

Come se non bastasse l'alta pressione potrebbe rinforzarsi ancor di più su tutta la nostra penisola, proprio ad inizio della prossima settimana! Un nucleo d'aria mite e stabile alle medio-alte quote potrebbe farsi largo dal cuore dell'Atlantico sin verso l'Italia, riuscendo a saldarsi con l'anticiclone africano. Insomma dal prossimo lunedì potrebbe aprirsi un periodo ancor più stabile e secco, non solo al nord ma su tutta Italia.

Ma andiamo con ordine e vediamo cosa ci aspetta nei prossimi 7 giorni:

Martedì 1 febbraio: ultime piogge al sud specie al mattino, venti di burrasca su tutto il Meridione ed il medio-basso Adriatico. Secco e sereno al nord e alto Tirreno. Temperature in netto calo.

Mercoledì 2 febbraio: ancora venti forti al sud, ma cieli nel complesso sereni. Stabile e secco al nord.Temperature in aumento al nord, stazionarie al sud.

Giovedì 3 febbraio: aria fredda che continua ad affluire verso il sud ed il basso Adriatico, con fenomeni isolati. Stabile altrove. Temperature stazionarie.

Venerdì 4 febbraio: stabile su tutta Italia, alta pressione in rinforzo e temperature in aumento.

Sabato 5 febbraio: probabile ingresso di aria umida atlantica verso le regioni tirreniche con piogge deboli e sparse. Temperature in aumento.

Domenica 6 febbraio: aria umida al centro e al sud con piogge debolissime e irregolari, sempre stabile al nord.

Lunedì 7 febbraio: anticiclone africano in rinforzo su tutta Italia, tempo stabile e siccitoso. Temperature in aumento.

