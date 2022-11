Meteo 7 giorni: prossima settimana con almeno due perturbazioni

Il tempo sta rapidamente peggiorando al sud per effetto di una retrogressione arrivata dall'est Europa, la stessa che nelle prossime 24 ore si muoverà verso il centro ed infine verso il nord portando un po' di instabilità ed un calo delle temperature.

Questa ondata di maltempo sarà determinante per l'arrivo di altre perturbazioni nel corso della prossima settimana, tutte di natura atlantica e quindi ricche di umidità e precipitazioni. Questo nucleo freddo, infatti, avrà il merito di spalancare la porta atlantica e attirare verso di se almeno altre due perturbazioni nel corso dei prossimi sette giorni.

Escludendo il peggioramento di domenica e lunedì al centro e al nord, fiondiamoci subito su quello del 15-17 novembre, già ampiamente discusso in questo articolo. In questi tre giorni una perturbazione atlantica scorrerà sull'Italia da nord a sud portando piogge e locali temporali. Improbabile l'arrivo di fenomeni persistenti e di conseguenza molto violenti.

Dopo un breve miglioramento ecco che un'altra perturbazione atlantica potrà invadere il nord il 18 novembre, e nelle 24 ore successive anche il resto d'Italia. Anche in questo caso si preannuncia una perturbazione mobile piuttosto rapida.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Domenica 13 novembre: maltempo diffuso al sud, in rapida estensione al centro e poi anche in Emilia Romagna entro sera. Nevicate in Appennino ad alta quota. Temperature in netto calo.

Lunedì 14 novembre: qualche rovescio residuo al sud, maltempo al nord con piogge diffuse e neve in montagna oltre i 1500 metri. Temperature in calo.

Martedì 15 novembre: instabilità residua al sud e centro Italia, più asciutto al nord fino al pomeriggio, poi possibile nuovo peggioramento per l'arrivo di un'altra perturbazione atlantica. Temperature stazionarie.

Mercoledì 16 novembre: peggioramento su gran parte del nord e l'alto Tirreno per l'arrivo di nubi e instabilità dall'Atlantico. Breve miglioramento al sud.

Giovedì 17 novembre: maltempo in spostamento al centro e al sud, breve pausa al nord. Temperature in leggero aumento.

Venerdì 18 novembre: altra perturbazione verso le regioni settentrionali con piogge diffuse e rovesci. Scirocco in rinforzo al sud. Temperature in leggero aumento.

Sabato 19 novembre: residui fenomeni al nord, maltempo diffuso al centro e al sud con ventilazione meridionale. Temperature stazionarie.

