Meteo 7 giorni: primavera? SarÃ  un anticipo illusorio

La primavera giocherà d'anticipo dal fine settimana e almeno per buona parte della prossima, grazie ad un anticiclone abbastanza performante, che garantirà punte massime over 20°C sulla Sardegna e valori di tutto rispetto anche su tutte le zone peninsulari.

Eppure sino a venerdì 19 avremo ancora degli annuvolamenti piuttosto consistenti tra nord e Toscana con il rischio anche di qualche precipitazione tra Liguria, Lombardia e in genere la fascia montana e pedemontana del nord con limite della neve generalmente attestato sui 1000m, qui una mappa del momento di massima piovosità previsto e riferito alla mattinata di venerdì (fenomeni davvero modesti):

Dal fine settimana ecco l'exploit anticiclonico con temperature in vistoso rialzo un po' ovunque: in queste condizioni sarà facile arrivare a nuovi assembramenti nelle aree urbane dove si farà festa per il carnevale (segnatamente quello ambrosiano) ma anche semplicemente nei parchi per puro svago.

Ecco l'anticiclone, così come viene previsto nella giornata di lunedì 22 febbraio:

Di fronte a questo bestione ecco le corrispondenti temperature al suolo, che se fosse stata estate, chissà sino a dove si sarebbero spinte a causa dell'effetto di avvitamento, compressione e subsidenza indotti appunto da questa figura barica:

L'attendibilità di sperimentare un anticiclone piuttosto forte ma comunque di breve durata è contemplata anche dalle mappe riferite alla probabilità che si raggiungano valori pressori superiori a 1030hPa al suolo, come vedete qui dal colore marroncino (oltre il 60% di probabilità):

Altre spiegazioni ve le fornirà anche la rubrica delle previsioni a 15 giorni.



IN SINTESI il tempo previsto sino a martedi 23 febbraio:

mercoledì 17: nubi al nord e sul Tirreno, piovaschi su alta Toscana e Liguria di levante, parzialmente nuvoloso sul Lazio, l'Umbria e la Sardegna, bello altrove, temperature in aumento.



giovedi 18: nubi e qualche precipitazione possibile al nord, specie tra Liguria e Lombardia, parziali addensamenti anche lungo le regioni centrali tirreniche, bello altrove e clima relativamente mite.



venerdì 19: al nord nuvoloso e, specie su Lombardia e fascia montana e pedemontana qualche precipitazione, nevosa oltre i 1000m. Nubi sparse anche sul Tirreno ma senza piogge, bello altrove, ulteriore rialzo termico al centro e al sud.



sabato 20: nubi residue al nord e sul Tirreno, bel tempo sulle rimanenti zone, temperature in aumento.



domenica 21 e lunedì 22: bel tempo salvo locali nebbie notturne e mattutine lungo le coste e sulle zone pianeggianti, pomeriggio molto mite con punte di 20-21°C sulla Sardegna e di 17-18°C sulle zone continentali.



--------------------------------------------------------------------