Meteo 7 giorni: Primavera messa all'angolo, altro maltempo confermato!

Dov'è la Primavera? La stagione primaverile è famosa per i suoi contrasti, per l'arrivo dei primi tepori, delle belle giornate e delle residue ondate di fresco e maltempo. Ma questo mese di Maggio sta calcando un po' troppo la mano e pare voglia comportarsi più come un mese autunnale. Difatti le continue perturbazioni in arrivo nel Mediterraneo, tra cui anche un ciclone particolarmente profondo e insidioso per il periodo, non appartengono assolutamente al tipico clima primaverile. Inoltre ci troviamo a metà Maggio, a poche settimane dall'inizio dell'Estate, ed ecco che tutto diventa ancor più anomalo.

Continua a piovere su tante regioni, specie al centro e al nord: Emilia Romagna e Marche stanno facendo i conti con piogge eccezionali e localmente alluvionali. La troppa pioggia, infatti, non vien più assorbita dai terreni ed è costretta a riversarsi in grande quantità nei fiumi.

Questa situazione purtroppo non vedrà una fine nel breve termine! Dopo una brevissima tregua di appena un paio di giorni, accennata qui, dovremo nuovamente fare i conti col maltempo. Un'altra insidiosa depressione proveniente dal Mediterraneo occidentale raggiungerà l'Italia durante il week-end e sarà proprio questa la responsabile di un nuovo sensibile peggioramento da nord a sud. Anche l'inizio della prossima settimana non promette nulla di buono: acquazzoni e temporali saranno all'ordine del giorno, ragion per cui possiamo scordarci, per ora, del bel tempo.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Mercoledì 17 Maggio: piogge e rovesci ancora presenti al nord e zone interne del centro. Più variabile al sud, con schiarite più ampie su Salento e lato ionico.

Giovedì 18 Maggio: possibile breve ripresa dell'alta pressione. Tempo più stabile e temperature in aumento al sud e lato adriatico. Rovesci sparsi al nord e regioni tirreniche.

Venerdì 19 Maggio: breve stabilità al mattino, nuovo peggioramento da ovest tra pomeriggio e sera per l'avvicinamento di una nuova perturbazione.

Sabato 20 Maggio: forte peggioramento al Nordovest, centro Italia e isole maggiori. In arrivo un nuovo ciclone dal Mediterraneo occidentale. Temperature in aumento.

Domenica 21 Maggio: forte maltempo su gran parte d'Italia. Ennesimo week-end con l'ombrello e rischio fenomeni intensi.

Lunedì 22 Maggio: maltempo residuo su Nordovest, centro e sud, tendenza a cessazione dei fenomeni.

Martedì 23 Maggio: instabilità pomeridiana e serale molto presente nelle zone interne da nord a sud. Più variabile sulle coste.

Cosa ci aspetta a 15 giorni? Leggi qui >>>

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località