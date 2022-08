Meteo 7 giorni: prima settimana di settembre pazzerella...

I temporali saranno senza dubbio protagonisti della settimana sulle regioni del nord a causa dell'insistenza di un flusso fresco (in alta quota) proveniente dall'Atlantico. L'instabilità raggiungerà l'apice tra 1 e 3 settembre, dopodiché aumentano sensibilmente le possibilità di un ritorno in grande stile dell'estate.

Ebbene ci troviamo davanti una prima settimana di settembre molto dinamica, potremmo dire pazzerella, contraddistinta prima da una fase instabile (appunto fino al 3 settembre) ed una molto più stabile e calda.

Secondo le ultimissime simulazioni modellistiche l'anticiclone africano tornerà ad avvolgere l'Italia a partire dal 5 settembre, come già anticipato in questo articolo. L'ondata di caldo sarà più evidente sulle regioni del sud e le isole maggiori, dove si prospettano temperature massime nuovamente di 35-38°C nei settori interni. Solo di notte l'aria diverrà più fresca solo grazie all'allungamento delle notti che favoriscono una maggior dispersione del calore.

Farà più caldo anche al centro e al nord, ma in maniera decisamente più ridotta rispetto al Meridione. Le anomalie previste, infatti, mostrano valori fino a 8-9°C oltre le medie al sud e appena 1-2°C al nord.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Mercoledì 31 agosto: l'estate meteorologica si chiude con l'instabilità ben presente al nord e al centro, specie su colline, monti e aree interne lontane dal mare. Temperature in aumento ovunque, specie al sud.

Giovedì 1 settembre: autunno meteorologico al via con possibile maltempo al nord, nubi e piogge in aumento anche al centro. Isolati temporali pomeridiani anche su Puglia, Basilicata, Campania.Temperature in generale calo.

Venerdì 2 settembre: maltempo al nord con piogge e temporali specie al nord-est. Fenomeni sparsi al centro e al sud Italia, localmente intensi nei settori interni.

Sabato 3 settembre: temporali intensi al nord, in estensione al centro. Più stabile e caldo al sud.

Domenica 4 settembre: residue piogge sparse al centro e zone interne del sud, con tendenza ad un rapido miglioramento. Alta pressione in graduale rinforzo e temperature in aumento.

Lunedì 5 settembre: stabile su quasi tutta Italia grazie al ritorno dell'anticiclone africano. Temperature in aumento.

Martedì 6 settembre: anticiclone africano su quasi tutta Italia e temperature in netto aumento, specie al sud e isole maggiori.

