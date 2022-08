Meteo 7 giorni: prima settimana di SETTEMBRE dinamica!

Le correnti instabili occidentali saranno protagoniste per diversi giorni, già a partire da questa sera. Ricordiamo, infatti, che una perturbazione atlantica proprio in queste ore sta approdando nel Mediterraneo a suon di rovesci e temporali sparsi. Come anticipato in questo articolo il maltempo raggiungerà l'apice nel corso di giovedì al centro e al sud.

Un altro fronte instabile farà visita all'Italia tra sabato e domenica, anche in questo caso con un discreto carico di piogge e temporali (abbastanza disorganizzati). Centro e sud saranno l'obiettivo principale dei fenomeni, ma qualche forte temporale certamente non mancherà al nord.

Con l'avvento della prossima settimana tornerà un po' di caldo grazie al rinforzo dell'anticiclone africano nel basso Mediterraneo. Sarà il Meridione il settore principalmente interessato dall'aumento termico e dalla stabilità, mentre sulle regioni settentrionali prevarranno correnti più instabili da ovest che porteranno altri rovesci e temporali.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Giovedì 1 settembre: autunno meteorologico al via col maltempo su gran parte del centro e del sud. Rischio forti temporali su Abruzzo, Marche, Molise, Puglia, Campania, Basilicata. Piogge e rovesci sparsi al nordest, in via di esaurimento. Temperature in generale calo.

Venerdì 2 settembre: qualche fenomeno sparso al sud, in Piemonte e sulle Alpi, più variabile altrove. Temperature stazionarie.

Sabato 3 settembre: temporali e piogge al centro, molto più disorganizzati al nord. Momentaneamente stabile al sud. Temperature stazionarie.

Domenica 4 settembre: residue piogge sparse al centro e zone interne del sud, con tendenza ad un rapido miglioramento. Alta pressione in graduale rinforzo e temperature in aumento.

Lunedì 5 settembre: stabile su quasi tutta Italia grazie al ritorno dell'anticiclone africano. Temperature in aumento.

Martedì 6 settembre: anticiclone africano al sud e caldo a tratti intenso. Più fresco al nord, con rischio di temporali specie in serata.

Mercoledì 7 settembre: instabile al nord e al centro, più stabile al sud. Temperature in aumento.

