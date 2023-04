Meteo 7 giorni: prima settimana di Maggio piena di novità!

Sarà un Maggio più stabile e dal sapore estivo o dai connotati instabili, ricco di perturbazioni in perfetta sintonia col mese di Aprile? Pare proprio che possa prevalere la seconda ipotesi. Almeno per quanto riguarda la prima decade del mese di Maggio possiamo ormai confermare la presenza di una spiccata dinamicità nel Mediterraneo.

Il tempo sta peggiorando in queste ore per l'arrivo di una perturbazione, la quale regalerà piogge diffuse e temporali nei primi tre giorni di Maggio. La festa dei lavoratori sarà instabile su gran parte d'Italia, in particolare su Nordovest, centro e sud Italia. Tra 2 e 3 Maggio il maltempo si concentrerà sul Meridione ed il versante adriatico, con accumuli di pioggia piuttosto sostanziosi.

Ed ecco, a metà settimana, un breve ritorno dell'anticiclone che riporterebbe la stabilità ed un discreto aumento delle temperature, come visto in questo articolo. Ma come detto, sarà solo una breve comparsa!

Il modello europeo ECMWF non lascia spazio a grandi avvezioni sub-tropicali e ai primi caldi. Il tempo potrebbe peggiorare nuovamente nel corso del prossimo week-end! Ve ne abbiamo parlato in questo articolo.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Lunedì 1 Maggio: festa dei lavoratori col maltempo su gran parte d'Italia, depressione in approfondimento sul mar Tirreno. Piogge su parte del Nordovest, maltempo diffuso anche su centro e sud Italia. Più variabile al Nordest. Temperature in calo.

Martedì 2 Maggio: depressione bloccata tra centro e sud Italia, ancora tanti rovesci e temporali sparsi. Piogge lungo il versante adriatico fino al basso Veneto! Temperature in calo.

Mercoledì 3 Maggio: piogge e rovesci sul Meridione e medio-basso Adriatico, più variabile altrove. Temperature stazionarie o in lieve aumento.

Giovedì 4 Maggio: residui fenomeni al sud, nettamente più stabile e soleggiato altrove. Temperature in aumento.

Venerdì 5 Maggio: torna l'alta pressione su tutta Italia, aumentano ovunque le temperature.

Sabato 6 Maggio: stabile e mite su gran parte d'Italia. Molto mite ovunque, fino a 28-29°C sulle isole Maggiori. Possibile ritorno di qualche temporale entro sera al nord.

Domenica 7 Maggio: Possibile nuova ondata di maltempo a partire dal nord! Evoluzione da confermare.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località