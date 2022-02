Meteo 7 giorni: prima il MALTEMPO, poi vertiginoso aumento delle temperature!

Nei prossimi sette giorni l'Italia vivrà un periodo molto dinamico soprattutto sul lato termico, a causa dell'alternanza di masse d'aria totalmente diverse che ovviamente condizioneranno sia il tempo sulle nostre città sia l'andamento delle temperature.

Per cominciare affronteremo la perturbazione da poco arrivata nel Mediterraneo centro-occidentale, che porterà piogge diffuse da nord a sud ed anche fiocchi di neve a bassa quota sul nordovest (leggi qui maggiori approfondimenti).

Lievi accumuli nevosi sono attesi in pianura sul Piemonte entro la mezzanotte odierna, come si evince nella mappa:

Il maltempo abbandonerà l'Italia solo nelle prime ore di giovedì, per poi lasciar spazio all'anticiclone delle Azzorre alimentato da aria tropicale marittima molto mite alle medio-alte quote: sarà proprio questa massa d'aria a far impennare le temperature tra giovedì 17 e domenica 20, in particolare sulle regioni centrali e meridionali.

Notevoli gli sbalzi di anomalia nell'arco dei prossimi sette giorni:

La colonnina di mercurio potrebbe schizzare ben oltre i 20°C, segnando così anomalie termiche positive superiori ai 10°C in tante località italiane (leggi qui maggiori approfondimenti).

Dopo questo assaggio di primavera è probabile il ritorno di correnti più umide e instabili nord Atlantiche, esattamente tra domenica 20 e martedì 22, come si evince dalla previsione più probabile emessa dalla media degli scenari:

Per il momento non si intravedono altre perturbazioni organizzate (come quella in arrivo in questi minuti) bensì solo instabilità sparsa, debole e rapida. Il calo termico tuttavia sarà netto, considerando che entro lunedì quasi tutta Italia ritornerà in un contesto relativamente freddo o comunque in linea con le medie termiche del periodo.

Ma andiamo con ordine e vediamo cosa ci aspetta nei prossimi 7 giorni:

Martedì 15 febbraio: maltempo che persiste al nord e si estende al resto d'Italia. Nevicate in montagna, fino in alta collina sul nordest. Fiocchi bagnati in pianura possibili sull'Emilia occidentale. Temperature in calo.

Mercoledì 16 febbraio: maltempo al sud con piogge e rovesci localmente forti su Sicilia, Calabria e Puglia. Residue piogge al centro, migliora al nord.

Giovedì 17 febbraio: ultimi fenomeni al sud ma alta pressione in netto rinforzo sul resto d'Italia. Temperature stazionarie o in aumento.

Venerdì 18 febbraio: stabile su tutta Italia, temperature in forte aumento anche oltre i 20°C al sud e sulle isole.

Sabato 19 febbraio: alta pressione su tutta Italia e clima simil-primaverile. Temperature stazionarie. Nubi in aumento al nord.

Domenica 20 febbraio: lieve indebolimento dell'anticiclone al centro e al nord, possibili deboli e rari piovaschi. Temperature stazionarie o in leggero calo.

Lunedì 21 febbraio: isolate piogge al sud, sereno o poco nuvoloso altrove. Temperature in netto calo.

