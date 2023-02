Meteo 7 giorni: prima il gran FREDDO, poi arrivano MALTEMPO e NEVE su alcune regioni

Le tiepide correnti favoniche, che quest'oggi hanno fatto letteralmente schizzare le temperature su mezza Italia, vanno piano scemando ma contemporaneamente si intensifcano quelle di gran lunga più fredde artico-continentali che stanno affluendo con sempre più vigore dai Balcani. Sono le regioni adriatiche le prime a fare i conti con le raffiche nord-orientali e primi freddi legati a questa nuova ondata di freddo.

L'aria gelida alle alte quote affluirà da domani e imperverserà per tanti giorni regalando temperature pienamente invernali e di gran lunga inferiori alle medie tipiche del periodo su tutto il centro e il sud. Il freddo raggiungerà anche il nord e si farà sentire soprattutto tra martedì e venerdì.

Tuttavia nella prima fase del peggioramento i fenomeni saranno quasi del tutto assenti! L'aria fredda in entrata è molto secca dato che il nucleo più instabile è situato tra Grecia e Turchia: ciò significa che oltre a gran freddo, temperature sotto lo zero e venti impetuosi non avremo altri particolari fenomeni. Certo, qualche rapida bufera raggiungerà le regioni adriatiche tra domenica e lunedì, specie in Appennino, ma nulla di eccezionale. Prevarranno le schiarite su gran parte d'Italia.

Discorso diverso nei giorni successivi, quando al freddo presente nei bassi strati potrebbe sopraggiungere aria meno fredda e molto umida dal basso Mediterraneo. Questa regalerebbe piogge e rovesci sulle isole maggiori a partire da martedì, in estensione al resto del sud nel corso di mercoledì.

Nel frattempo aumentano le possibilità dell'arrivo di un altro nucleo freddo e più instabile dai Balcani tra mercoledì e giovedì che favorirebbe nevicate sparse fin sulle coste tra Puglia settentrionale, Molise, Abruzzo, Marche, Romagna. Tuttavia la previsione di questa "goccia fredda" balcanica è ancora molto incerta e necessita chiarimenti nelle prossim 48 ore.

Il nord molto probabilmente resterà ai margini del maltempo: qualche rapida nevicata lunedì è attesa sul Piemonte e in Liguria a quote basse, dopodiché assenza di fenomeni degni di nota fino a giovedì.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Domenica 5 febbraio: gran freddo in arrivo su tutta Italia, fiocchi di neve sparsi su Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata fin sulle coste, ma saranno fenomeni rari e deboli. Stabile al nord e lato tirrenico. Venti forti di tramontana al sud e sul lato adriatico. Temperature in forte calo.

Lunedì 6 febbraio: rapido peggioramento al nordovest, Sardegna Lazio con piogge sparse e fiocchi in collina o bassa collina. Aria gelida verso il lato adriatico con fiocchi di neve fin sulle coste, ma saranno fenomeni rari e deboli. Temperature in calo.

Martedì 7 febbraio: Peggioramento probabile su Sicilia, Sardegna e Calabria. Rari fenomeni su Basilicata, Puglia, Molise nevosi in pianura data la persistenza delle basse temperature.

Mercoledì 8 febbraio: possibile maltempo diffuso al sud con nevicate abbondanti in collina. Fenomeni in graduale estensione al centro Italia. Asciutto al nord. Temperature stazionarie.

Giovedì 9 febbraio: persiste il maltempo al sud, possibili nevicate sparse fin sulle coste sul medio Adriatico e Romagna.

Venerdì 10 febbraio: fiocchi di neve sparsi su Romagna, Marche, Abruzzo, Molise. Nevicate più abbondanti (da confermare) al sud fino in collina o alta collina. Piogge più in basso. Possibile estensione dei fenomeni al nord (da confermare).

Sabato 11 febbraio: maltempo che persiste al centro e al sud, da definire un possibile coinvolgimento del nord. Temperature in lento aumento.

