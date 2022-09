Meteo 7 giorni: prima il bel tempo, poi Italia DIVISA IN DUE

La prossima sarà una settimana senza dubbio movimentata e con differenti tipi di tempo da nord a sud, come più volte annunciato nei giorni scorsi. Per il momento dobbiamo vedercela con l'alta pressione in netto rinforzo su tutta Italia, la quale porterà bel tempo soprattutto tra lunedì e martedì.

Nel frattempo le temperature scenderanno specie al sud grazie ai venti più gradevoli di maestrale, ma sarà solo una breve tregua dal caldo, che durerà fino alle prime ore di martedì.

Tra martedì sera, mercoledì, giovedì e venerdì il gran caldo africano tornerà ad avvolgere centro e sud Italia, regalando temperature troppo alte per il mese di settembre. Dalle ultimissime simulazioni si prevedono picchi di almeno 10°C oltre le medie del periodo sul Meridione e sulle isole maggiori. Più caldo anche al nord, ma con anomalie molto più contenute.

Quest'ondata di caldo, l'ennesima di un'estate interminabile, sarà generata da una forte irruzione instabile sulla penisola iberica. Tuttavia questa perturbazione tenderà poi a muoversi verso nordest, andando ad attraversare anche il nord Italia e parzialmente le regioni centrali: sarà protagonista soprattutto tra mercoledì e venerdì, con rovesci e temporali specie a ridosso dei monti.

Da sabato prossimo il caldo inizierà rapidamente a levare le tende da quasi tutta Italia, a favore di aria molto più fresca proveniente dal nord Europa, di cui vi parleremo in modo più approfondito nei prossimi aggiornamenti.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Domenica 11 settembre: isolati fenomeni al sud, venti di maestrale e clima gradevole. Temperature in netto calo.

Lunedì 12 settembre: generalmente stabile su quasi tutta Italia eccetto isolati fenomeni al sud. Temperature stazionarie o in lieve aumento.

Martedì 13 settembre: anticiclone sub-tropicale nuovamente su più di mezza Italia, con obiettivo principale il sud. Forte aumento delle temperature e tempo stabile ovunque.

Mercoledì 14 settembre: caldo diffuso da nord a sud, a tratti intenso sul Meridione. Possibile peggioramento al nord nella seconda parte di giornata per l'avvicinamento di una perturbazione da ovest.

Giovedì 15 settembre: caldo ben presente al centro e al sud, maltempo al nord, in estensione nella seconda parte di giornata anche al medio-alto Tirreno. Temperature stazionarie o in lieve calo solo al nord.

Venerdì 16 settembre: resiste il caldo africano al sud, condizioni di instabilità al centro e al nord, specie su monti e colline.

Sabato 17 settembre: netto calo termico su tutta Italia, specie al nord. Rischio temporali diffusi sul settentrione, in evoluzione verso sud nel week-end.

