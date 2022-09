Meteo 7 giorni: possiamo salutare il CALDO, ma dove sono le perturbazioni atlantiche?

Il caldo africano è agli sgoccioli: a breve le temperature scenderanno sensibilmente su tutta Italia complice l'arrivo di una massa d'aria di origine artica, pronta a spaccare letteralmente la stagione estiva. L'autunno, quantomeno sul lato termico, irromperà bruscamente in tutte le località italiane, tanto da far scendere le temperature di oltre 10-15°C da nord a sud. Come vi abbiamo mostrato in questo articolo, le minime potranno addirittura scendere sotto i 10°C al nord, come non si vedeva dalla scorsa primavera.

Non si tratterà di una semplice toccata e fuga del fresco: anche la prossima settimana si preannuncia molto fresca, a tratti fredda nelle ore notturne e del primo mattino. Questo a causa della persistenza di un flusso freddo nord-orientale che lambirà il Mediterraneo.

Ma se non ci sarà l'anticiclone africano ed il caldo, dove sono allora le perturbazioni atlantiche? Ebbene queste saranno ancora assenti: al loro posto ci sarà una prevalente presenza di correnti nord-orientali (avare di precipitazioni organizzate) e qualche infiltrazione atlantica che nulla ha a che vedere con una tipica perturbazione ricca di pioggia. Le infiltrazioni sono spesso causa di fenomeni isolati e violenti, come avvenuto ieri nelle Marche, mentre tante altre località restano a secco di piogge.

Ad ovest l'anticiclone delle Azzorre è piuttosto pimpante e ben addossato all'Europa, così da bloccare ogni tentativo d'inserimento delle perturbazioni atlantiche.

Insomma è fin troppo chiaro che le piogge diffuse saranno ancora assenti al nord, quantomeno per quasi tutta la prossima settimana. Un po' di pioggia ci sarà sabato (domani) al nordest, dopodiché si prospettano tante altre giornate molto fresche ma spesso stabili. Qualche nota instabile la prossima settimana potremo osservarla principalmente al centro e al sud grazie agli sbuffi freschi dai Balcani.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Sabato 17 settembre: depressione ligure ricca di piogge per il nordest, isolati forti temporali invece al sud. Entro sera maltempo in spostamento dal nord al centro, con annesso forte calo delle temperature. Residuo caldo afoso sul Meridione. Fiocchi di neve sulle Alpi orientali fino a 1700 metri.

Domenica 18 settembre: venti freschi di maestrale e temperature in definitivo calo su tutta la penisola. Torna il Sole su gran parte del Paese, ma clima a tratti freddo all'alba!

Lunedì 19 settembre: nuovo rapido guasto con isolate piogge al nordest e a sprazzi su Appennino ed estremo sud. Temperature stazionarie.

Martedì 20 settembre: rovesci sparsi sul medio-basso Adriatico e al sud, venti di maestrale in rinforzo. Sereno al nord. Temperature stazionarie, fortemente sotto le medie del periodo.

Mercoledì 21 settembre: clima gradevole ma secco su gran parte d'Italia. Ventoso sul lato adriatico, qualche acquazzone o temporale al sud.

Giovedì 22 settembre: generalmente stabile con qualche fenomeno sparso al sud. Clima fresco ovunque.

Venerdì 23 settembre: isolati temporali o rovesci all'estremo sud, più stabile altrove. Temperature in leggero aumento.

