Meteo 7 giorni: pochi dubbi, in arrivo una settimana con CALDO eccezionale

Ormai non ci sono più dubbi: la settimana in arrivo rischia di rivelarsi una delle più calde dell'estate su tutta la nostra penisola, caratterizzata da molti giorni consecutivi di caldo intenso e a tratti eccezionale.

Le conferme arrivano da tutti i modelli matematici: il caldo, già tutt'ora ben presente da nord a sud, si intensificherà nettamente da mercoledì 20 almeno fino al termine della settimana. Le basse possibilità circa il ritorno dei temporali nel prossimo fine settimana (che avevamo mostrato in questo articolo) sono crollate negli ultimi aggiornamenti.

I giorni di mercoledì, giovedì, venerdì e sabato potrebbero rivelarsi molto caldi da nord a sud, con picchi massimi di 40-42°C in Val Padana e nelle zone interne di Toscana, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata, Sardegna.

La cupola anticiclonica sub-tropicale si impadronirà del Mediterraneo centrale e sarà talmente prorompente (alimentata da aria calda fino in alta quota) che lo zero termico potrebbe schizzare ben oltre i 4500 metri rappresentando una seria minaccia per i ghiacciai alpini.

Queste le temperature massime previste per giovedì 21 luglio. Il nord la zona più colpita dal grande caldo:

Per un cambio di passo potrebbe essere necessario attendere l'ultima settimana di luglio, ma di questo ne parleremo meglio in altri articoli.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Lunedì 18 luglio: anticiclone predominante su tutta Italia, il caldo persiste e diventa afoso su coste e pianure.

Martedì 19 luglio: alta pressione su tutta Italia, il caldo insiste da nord a sud con picchi di 37°C.

Mercoledì 20 luglio: caldo intenso su tutta Italia, picchi di 38-40°C al nord e zone interne del centro e della Sardegna. Qualche temporale sulle Alpi tra pomeriggio e sera, specie Piemonte e Valle d'Aosta. Afa in aumento sulle coste.

Giovedì 21 luglio: caldo eccezionale al nord con picchi superiori ai 40°C in Val Padana, caldo intenso anche al centro e al sud. Afa sulle coste.

Venerdì 22 luglio: stabile e caldo intenso da nord a sud. Massime fino a 40-41°C in pianura Padana tra Emilia Romagna, basso Veneto, Lombardia e poi anche su Toscana, Lazio, Sardegna. Caldo intenso anche al sud con tanta afa sia di giorno che di notte.

Sabato 23 luglio: caldo intenso su tutta Italia, picchi massimi fino a 40-42°C in pianura Padana e zone interne del centro e del sud. Caldo anche di notte con temperature minime oltre 25-26°C.

Domenica 24 luglio: possibile ritorno di isolati temporali sulle Alpi dopo il caldo eccezionale. Caldo intenso sul resto d'Italia con poche variazioni termiche rispetto ai giorni precedenti.

