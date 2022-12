Meteo 7 giorni: poche piogge in un mare di alta pressione natalizia!

C'è poco da fare per gli amanti del bianco Natale: quest'anno, in linea con gli anni scorsi, l'anticiclone sarà protagonista indiscusso durante le feste natalizie su gran parte d'Italia. Il danno maggiore, tuttavia, sarà proprio per le nostre montagne dove la neve caduta nei giorni scorsi potrebbe salutarci in men che non si dica a causa del netto aumento termico atteso a ridosso di Natale proprio alle medio-alte quote.

Quello in arrivo, infatti. è un promontorio anticiclonico sub-tropicale che sarà caratterizzato da geopotenziali piuttosto alti per il periodo. Un anticiclone così gonfio accentua ulteriormente l'ingresso di aria più tiepida nord-africana alle medio-alte quote e acutizza il fenomeno della subsidenza, ovvero schiaccia l'aria verso verso il basso inibendo quasi del tutto la formazione di nubi alle medio-alte quote.

Dominano, invece, le nubi basse e le nebbie nei bassi strati, su pianure e valli, che evidenziano ancor di più le tipiche inversioni termiche dei periodi anticiclonici: insomma farà più freddo in pianura e nelle valli e più caldo sù in montagna.

In questo mare di alta pressione, che con alta probabilità ci accompagnerà fino a lunedì 26, giorno di Santo Stefano, ci sarà spazio solo per una brevissima perturbazione atlantica tra 21 e 22 dicembre, la quale porterà deboli piogge dapprima al nord e poi anche al centro e al sud. Il tutto, però, si consumerà in poche ore.

Per un cambio di passo degno di nota dovremmo attendere gli ultimi giorni del mese, come analizzato in questo articolo.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Martedì 20 dicembre: stabile su tutta Italia, nebbie su pianure e valli, nubi basse sulle coste. Soleggiato in montagna! Tra pomeriggio e sera nubi in aumento in Liguria con piogge o pioviggini. Temperature in aumento.

Mercoledì 21 dicembre: blanda perturbazione in arrivo. Nubi in aumento al nord con piogge sparse su Liguria, Lombardia, Alpi occidentali, in rapida estensione al nordest e Toscana. Dalla sera miglioramento da ovest. Temperature in calo.

Giovedì 22 dicembre: fenomeni residui sul medio-basso Tirreno, in rapida attenuazione in giornata. Stabile al nord. Temperature stazionarie.

Venerdì 23 dicembre: anticiclone su tutta Italia e assenza di piogge. Nebbie protagoniste su valli e pianure. Temperature stazionarie.

Sabato 24 dicembre: vigilia di Natale in compagnia dell'alta pressione. Nebbie e nubi basse al nord con clima molto freddo di notte.

Domenica 25 dicembre: Natale all'insegna della stabilità su gran parte d'Italia. Solite nebbie e nubi basse al nord, più soleggiato al Meridione. Temperature in aumento.

Lunedì 26 dicembre: Santo Stefano con la stabilità su tutta Italia. Nebbie e nubi basse in Val Padana, alto Tirreno e Liguria. Temperature in aumento in montagna e al sud.

Cosa succederà a 15 giorni? Leggi qui >>>

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località